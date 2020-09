vor 16 Min.

Im Karlshulder Strickcafé klappern wieder die Nadeln

Gemeinsam macht es doch am meisten Spaß: In Karlshuld treffen sich wieder Frauen zum Handarbeiten. Allerdings musste die Gruppe den Raum wechseln.

Von Andrea Hammerl

Das Karlshulder Strickcafé ist nach einem halben Jahr Corona-Pause wieder gestartet – an einem neuen Ort und natürlich unter Auflagen. So ließ Bianca Glöckl, Gemeinderätin und zuständig für die Nachbarschaftshilfe „Wir füreinander“, unter deren Dach das Strickcafé läuft, zunächst einmal eine Anwesenheitsliste herumgehen. „Du musst wissen, wer da ist“, hatte Bürgermeister Michael Lederer ihr ans Herz gelegt.

Karin Schitthelm hat ihre Kolleginnen auf einer Kaffeetasse verewigt. Bild: Andrea Hammerl

Knapp 20 Frauen waren zu dem Treffen am Samstagnachmittag gekommen; normalerweise sind es bis zu 40. Weil das katholische Pfarr- und Jugendheim während der Kirchensanierung von der Pfarrei St. Ludwig selbst benötigt wird, wurde das Strickcafé ins Theresienheim verlegt. Gartenbau- und Trachtenverein hatten kein Problem, die Strickerinnen aufzunehmen. „Ich finde es schön, dass es das Strickcafé gibt“, sagte Gartenbauvereinsvorsitzende Rosina Feigl, „wenn ich mal in Pension bin, komme ich auch zum Stricken.“ Zur Wiedereröffnung in den neuen Räumen war auch Bürgermeister Michael Lederer gekommen. Dass er an dem Nachmittag Hahn im Korb war, nahm er mit Humor: „Stricken ist wohl eine weibliche Domäne.“

Ins Strickcafé kommen nicht nur Damen aus Karlshuld

Wobei auch Häkeln und Klöppeln angesagt war. Pullover, Westen, Jacken, Socken, Decken, Puls- und Seelenwärmer sowie Stulpen wuchsen in den drei Nachmittagsstunden unter den geschickten Händen der Handarbeitenden deutlich an. Alle freuten sich, dass sie sich nun endlich wieder treffen und fachlich austauschen konnten. Sowohl Glöckl als auch Schmidt berichteten, dass sie oft angesprochen und gefragt worden waren, wann das Strickcafé endlich wieder aufmache. Auf Kaffee und selbstgemachten Kuchen mussten die Teilnehmerinnen allerdings noch verzichten – was allseits bedauert wurde. „Aber wir freuen uns, dass es trotzdem gut angenommen wird“, sagte Schmidt.

Das Strickcafé wird nicht nur von Karlshulderinnen besucht, sondern hat auch Teilnehmerinnen aus Hepberg, Etting, Schrobenhausen, Bergheim, Berg im Gau und Niederndorf. „Es ist schön, dass wir uns wiedersehen und Neues erfahren, nachdem so lange alles ausgefallen ist“, meinte Rosa Glöckl, die dekorative Pulswärmer klöppelte. Auch Gertrud Reichart aus Berg im Gau hatte das Strickcafé sehr vermisst. „Man wird einsam, wenn alle sozialen Kontakte wegbrechen“, erzählte sie. Karin Schitthelm hatte dafür eine eigene Lösung. „Ich habe mir die Kolleginnen so nach Hause geholt“, verriet sie und hielt ihre Kaffeetasse mit Gruppenfoto hoch.

Das Strickcafé der Nachbarschaftshilfe „Wir füreinander“ trifft sich immer am ersten Samstag im Monat um 14 Uhr im Theresienbau an der Hauptstraße in Karlshuld. Nähere Informationen gibt es bei Ute Schmidt, Telefon 08454/2552.

