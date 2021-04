Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen fiel heuer die Grippesaison aus

Plus Corona macht es möglich: 2020/21 gibt es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bislang einen einzigen Fall von Influenza A. Das sagen Hausärzte dazu.

Kein Schaden ohne Nutzen, könnte man sagen. Während auf der einen Seite das Coronavirus mit seinen Mutationen den Landkreis seit gut einem Jahr vor noch nicht gekannte Herausforderungen stellt, hat sich ein alt bekannter Virus scheinbar aus dem Staub gemacht. Denn die Grippe spielte diesesmal überhaupt keine Rolle.

Seit weit über zehn Jahren erfassen die Allgemeinärzte Dr. Veit und Dr. Marlene Mikyska die Influenzazahlen in ihrer gemeinsamen Praxis in Neuburg und geben sie für statistische Zwecke an das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) weiter. „Das waren immer so zwischen 50 und 60 Patienten mit grippalen Infekten“, erzählt Veit Mikyska. In der Grippesaison 2020/21 gab es dagegen keinen einzigen Fall bei ihnen. „Das hatten wir noch nie“, sagt er. Was in seinen Augen nicht daran liegen kann, dass sich im Herbst vergangenen Jahres besonders viele ihrer Patienten gegen Grippe impfen ließen.

Die Nachfrage nach Grippeschutzimpfungen bei Menschen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen war groß

Gleiches berichtet Dr. Ulrich Kurutz. Vor Weihnachten hätten sehr viele Menschen nach einer Grippeschutzimpfung verlangt. Auch der Hausärztesprecher im Landkreis registrierte in dieser Saison deutlich weniger grippale Infekte und schwere Verläufe der Influenza.

Die Vergleichszahlen des Gesundheitsamtes in Neuburg belegen diese Entwicklung eindeutig. In der Saison 2018/19 gab es im Landkreis 141 Fälle von Influenza A. Er gilt als gefährlichster Typ der Grippeviren. Dazu gab es einen Patienten, bei dem Influenza B nachgewiesen wurde. Influenza-B-Viren lösen in der Regel leichte bis mittelschwere Erkrankungen aus. In der Saison 2019/2020 gab es 116 Fälle von Influenza A und 48 von Influenza B. In der aktuellen Saison 2020/21 wurde bisher nur ein einziger Influenza A-Fall gemeldet, sonst nichts. Dagegen gibt es aktuell bereits knapp 3200 Personen im Landkreis, die sich innerhalb gut einen Jahres mit SARS-Cov-2 infiziert haben und 65 Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren und verstorben sind.

Für Hausarzt Veit Mikyska aus Neuburg schützen die Corona-Infektionsschutzmaßnahmen auch wirksam gegen die Grippe

Der Grund für diese Entwicklung liegt für die Allgemeinärzte auf der Hand. Die angesichts der Corona-Pandemie vorgegebenen Infektionsschutzmaßnahmen schützen auch wirksam vor einer Ansteckung mit den Grippe-Erregern: Mundschutzmaske, Abstand halten, Kontaktbeschränkungen und bei Treffen kein Begrüßungs- oder Abschiedsbusserl, eingeschränkte Reisemöglichkeiten sowie Hände waschen und desinfizieren. „Das alles macht auch im Hinblick auf die Grippe Sinn“, sagt Veit Mikyska. Bislang seien die Asiaten häufig belächelt worden, weil sie ständig mit Mundschutzmasken herumlaufen würden. „Die schützt aber nicht nur vor Feinstaub“, erklärt der Hausarzt. Auch er selbst sei keineswegs gegen das Tragen von Masken. Und es stimme nicht, dass jemand dadurch unter Sauerstoffmangel oder Atemnot leiden würde. „Das ist dann eher eine Kopfsache“, sagt Mikyska.

Aber auch wenn es in der Allgemeinarzt-Praxis Mikyska heuer bislang keine Grippepatienten gegeben hat, über mangelnde Arbeit konnte sich das Ärzte-Ehepaar nicht beklagen. Ganz im Gegenteil: Durch die ganzen mit Corona einhergehenden Hygienevorgaben sei der Arbeitsaufwand deutlich gestiegen. „Dadurch dass man die Zahl der Patienten in der Praxis beschränken musste, durchs Desinfizieren und ständige Lüften stieg schlichtweg der Zeitaufwand für die Arbeit“, erklärt Mikyska. Beim Lüften würde mittlerweile eine eingebaute Filteranlage zumindest für Entlastung sorgen.

Ab kommender Woche soll dann auch in der Praxis Mikyska gegen den Coronavirus geimpft werden. Eine erste, noch kleinere Ladung an Dosen von Biontech/Pfizer soll aufgetaut am Dienstag oder Mittwoch angeliefert werden. „Das hält sich dann fünf Tage“, erklärt der Facharzt für Allgemeinmedizin. Dass davon Impfstoff übrig bleiben wird, bezweifelt er. „Denn wir haben schon viele Namen von unseren Patienten auf einer Liste stehen“, sagt er.

