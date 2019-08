vor 5 Min.

Im Landkreis gibt es viele Eisdielen

Bei heißen Temperaturen ein kaltes Eis: Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gibt es dazu viele Möglichkeiten, wie aus einer statistischen Auswertung der IHK für München und Oberbayern hervorgeht. Demnach gibt es im Landkreis derzeit neun Eisdielen. Seit 1999 sind in der Bilanz vier Eisgeschäfte dazugekommen, ein Plus von 80 Prozent. In ganz Oberbayern hat die Zahl der Eisdielen im gleichen Zeitraum um 29 Prozent auf 390 zugelegt. Die Statistik beruht auf Angaben der Geschäftsinhaber bei der Gewerbeanmeldung und kann auch Gastronomiebetriebe wie Cafés enthalten, die Speiseeis anbieten.

Ausgehend von der aktuellen Bevölkerungszahl versorgt damit eine Eisdiele im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen rechnerisch rund 10.700 Einwohner. Aus der IHK-Statistik geht auch hervor, dass das Eisgeschäft nach wie vor stark italienisch geprägt ist. Im Landkreis haben 40 Prozent der Eisdieleninhaber die italienische Staatsbürgerschaft, in Oberbayern sind es sogar 48 Prozent. (nr)

