Im Neuburger Museumsgarten wird es wieder vielsaitig

So sieht es aus, wenn Noppo Heine in den Museumsgarten lädt, wo an zwei Abenden ganz unterschiedliche Musik gespielt wird, aber immer die Gitarre im Mittelpunkt steht.

Beim Gitarrenfestival in der Neuburger Altstadt treten wieder bekannte Künstler auf. Drei von ihnen geben ihr Wissen an lernwillige Gitarrenspieler weiter.

Von Claudia Stegmann

Wenn der Museumsgarten in der Altstadt in sanftes Kerzenlicht taucht, wenn hochkarätige Musiker auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihren Gitarren Töne entlocken, wenn das Publikum bei einem Glas Wein auf Kissen und Picknickdecken liegt und die heimelige Atmosphäre genießt – dann findet in Neuburg wieder das Gitarrenfestival „Barock bis Rock“ statt. Zum mittlerweile sechsten Mal lädt Veranstalter Noppo Heine nationale und internationale Künstler ein, die am 20. und 21. Juli im Museumsgarten auftreten werden.

Clive Carroll gilt als einer der besten Gitarrenspieler der Welt

Den Anfang macht am Freitagabend die Singer-Songwriterin Jule Malischke. Die 32-Jährige aus Heidenheim an der Brenz spielt und singt wahlweise selbst geschriebene Akustik-Folk/Pop-Songs über Glück, Liebe, Sehnsüchte und die Treue zu sich selbst oder covert Lieder von Norah Jones oder Alanis Morisette. Einer ihrer Musikpartner, mit dem sie auch ihr letztes Album aufgenommen hat, ist Stephan Bormann, der beim Gitarrenfestival ebenfalls am Freitag auftreten wird. Der Professor für Gitarre Jazz, Rock und Pop an der Musikhochschule in Dresden beherrscht nicht nur meisterhaft die klassische Konzertgitarre, sondern experimentiert auch auf „Exoten“ wie der Aliquot-, Bariton- oder Oktav-Gitarre. Die eine oder andere ungewöhnliche Gitarre wird er sicherlich auch mit nach Neuburg bringen. Den Abschluss am Freitagabend machen dann der englische Gitarrenvirtuose Clive Carroll, der schon im vergangenen Jahr in Neuburg war, heuer aber seine Frau Lily Neill mitbringt, die ihn teilweise an der keltischen Harfe begleiten wird. Carroll kommt aus Cambridge und gilt in der Musikszene als einer der besten Gitarrenspieler der Welt. Bei Madonna ist er schon auf einer Privatveranstaltung aufgetreten – am 20. Juli wird er erneut für die Besucher des Gitarrenfestivals spielen.

„Barock bis Rock“ hat sich in Neuburg etabliert

Den Auftakt am zweiten „Barock bis Rock“-Abend machen Noppo Heines Gitarrenschüler, das Gitarrenensemble G-36, gefolgt von den preisgekrönten Klassik-Gitarristen des Alegrias Guitar Trio. Bei den aus Russland, Österreich und Deutschland stammenden Musikern fließen Unterhaltungsmusik und Klassik mitunter nahtlos ineinander über. Danach geht es weiter mit dem Rock- und Popquartett „Niglas T. Flimm“, bevor das Akustiktrio „Cobario“ den Schlusspunkt setzt. Die Österreicher sind ehemaliger Straßenmusiker, die ihre Zuhörer zu einer musikalischen Weltreise mitnehmen. Deshalb klingt ihre Musik mal nach staubiger, südamerikanischer Wüste, mal nach tiefgrünen irischen Hügeln, aber immer wieder auch nach dem klassischen Wiener Kaffeehaus.

Wenn schon mal so viele hochkarätige Musiker in der Stadt sind, will Noppo Heine auch dieses Jahr wieder lernwillige Gitarrenspieler an deren Können teilhaben lassen. Am Samstagvormittag finden deshalb drei Workshops statt: Jule Malischke wird ihren Schülern zeigen, wie man „fancy begleitet“, sprich, wie Lieder am Lagerfeuer raffinierter als nur mit drei Akkorden untermalt werden können. Clive Carroll wird im „finger style“ unterrichten und Dimitri Lavrentiev vom Alegrias Guitar Trio in der Meisterklasse. Die Kurse kosten 85 Euro und beinhalten den Eintritt für beide Konzertabende.

Tickets & Workshops Die Konzerte am 20. und 21. Juli beginnen jeweils um 19.30 Uhr, Einlass in den Museumsgarten ist bereits um 18.30 Uhr. Karten gibt es im Ideenquell (Rosenstraße 102), Café Ozon (Schrannenplatz 153 ½), unter www.theos-tickets.de und natürlich an der Abendkasse. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Interessenten für die Gitarren-Workshops melden sich bei Noppo Heine unter www.theatrum.de.

