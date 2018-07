13.07.2018

Im Pavillon der Region

Landkreis möchte sich 2020 mit den Nachbarn gemeinsam zeigen

Der Landkreis möchte sich auf der Landesgartenschau 2020 in Ingolstadt im Rahmen des „Pavillons der Region“ präsentieren. Die Verwaltung am Landratsamt wird dazu ein Konzept erarbeiten, hat der Kreisausschuss am Donnerstag mit der Gegenstimme des Neuburger Oberbürgermeisters Bernhard Gmehling beschlossen.

Die Idee, so Landrat Roland Weigert, stammt aus einem Treffen mit seinen Kollegen Anton Knapp (Eichstätt), Martin Wolf (Pfaffenhofen) und Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel. Die vier kommunalen Gebietskörperschaften in der Region wollen gemeinsam auftreten. Was den Landkreis das kosten wird, konnte Weigert noch nicht beziffern. Momentan gebe es lediglich ein Angebot der Stadt Würzburg, die einen Pavillon nach Abschluss der dort gerade laufenden Landesgartenschau 2018 für 100000 Euro weiter verkaufen würde. Weitere 80000 Euro wären für den Transport zu berappen. „Ob das aber der Preis ist, den wir am Ende zahlen würden, ist noch offen“, sagte der Landrat.

Im Ingolstädter Klenzepark am südlichen Donauufer fand 1992 die Premiere der bayerischen Landesgartenschau statt. In zwei Jahren wird die zweite Landesgartenschau in der Schanz auf insgesamt 25 Hektar Fläche auf dem Areal zwischen dem Güterverkehrszentrum (GVZ) und dem Westpark stattfinden. (sal/nel)

