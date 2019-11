vor 45 Min.

Im Rathaus sind die Narren los

Die Burgfunken haben ihr Prinzenpaar am Montagvormittag im Rathaus bei Oberbürgermeister Bernhard Gmehling vorgestellt.

Das Prinzenpaar der Burgfunken stellt sich dem Oberbürgermeister vor

Närrisch ging es am Montagvormittag im Sitzungssaal des Rathauses zu. Die Neuburger Burgfunken stellten Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ihren Prinzen Nico I. mit seiner Prinzessin Laura II. und deren Hofstaat vor. „Ich bin euer größter Fan und bewundere euer unermüdliches Engagement sowie das Durchhaltevermögen, das ihr auch im 65. Vereinsjahr an den Tag legt“, sagte der OB.

Präsident Harald Zitzelsberger erzählte von den laufenden und intensiven Vorbereitungsarbeiten und gab einen Ausblick auf die Termine im Fasching 2020. Gmehling nutzte die Gelegenheit und bedankte sich im Namen der Stadt für das Engagement der Burgfunken. „Ob Sommertanzgruppe oder Männergarde, ob Schloßfest oder Stadtmarketing-Veranstaltung, die Burgfunken sind dabei – und das ist auch gut so“, um gleich eine Bitte anzuschließen: Wir brauchen euch auch für unser Neuburger Hofgartenfest im kommenden Mai und bauen ganz fest auf eure Teilnahme und Unterstützung.“

Im Anschluss an den offiziellen Teil spendierte der Rathauschef den Narren ein Weißwurstfrühstück und erfuhr in lockerer Atmosphäre so einiges über die Arbeit im Hintergrund der überregional bekannten Faschingsgesellschaft.

Momentan stecken die Burgfunken in den letzten Proben für ihre rund 50 Auftritte im kommenden Jahr und fiebern dem 11. Januar entgegen. Dann nämlich steigt der Krönungsball im Kolpinghaus als Auftakt der Saison 2020. Über ihr neues Programm wollten die Burgfunken natürlich noch nichts verraten, Oberbürgermeister Gmehling konnte ihnen nur so viel entlocken: „Mit den Burgfunken geht’s diesmal in den hohen Norden!“ Alle Freunde der fünften Jahreszeit dürfen gespannt sein. (nr)

Themen folgen