Im Schuhladen vom Losglück erfahren

Die Gelegenheit ließ sich Gerlinde Hamp nicht entgehen...

Von Manfred Rinke

Das hat gepasst, für Gerlinde Hamp aus dem nördlichen Neuburger Stadtteil Laisacker. In einem Schuhladen in Ingolstadt erfuhr die 59-Jährige per Handy von ihrem Losglück beim Bilderrätsel unserer Zeitung, das ihr 1000 Euro bescherte. Diese Gelegenheit ließ sie sich natürlich nicht entgehen – und hat nun schon einmal ein paar Schuhe mehr.

Gerlinde Hamp und ihr Mann Rainer lesen die Neuburger Rundschau schon seit gut 40 Jahren. Bei Kartenverlosungen und beim Rätselraten macht sie regelmäßig mit. „Ich habe auch schon einmal Karten für ein Eishockeyspiel in Ingolstadt gewonnen“, erzählt sie. Beim Bilderrätsel unserer Zeitung hat sie die gesuchten Begriffe immer erraten, wie sie erzählt. Auch der am Mittwoch gesuchte Begriff stellte sie vor kein Rätsel.

Die Lösung „Eisblume“ schickte Gerlinde Hamp dann per SMS an die Zeitung – und am Nachmittag wurde sie durch einen Anruf auf ihrem Handy über den Gewinn informiert. Den holte sie, begleitet von ihrem Ehemann, nach Rückkehr aus Ingolstadt gleich in der Redaktion der Heimatzeitung ab.

Den nach dem Schuhkauf verbliebenen Rest des Gewinns wollen Gerlinde und Rainer Hamp nun in ihre nächste Radtour investieren. Nach Main und Tauber wird sie die nächste Tour entlang der Elbe führen, wie sie erzählen.

