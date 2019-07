vor 25 Min.

Im Stadttheater erklingen Jazz und Pop

Sommerakademie: Dozenten konzertieren am Dienstag

Das diesjährige Dozentenkonzert der Abteilung Jazz/Pop am heutigen Dienstag, 30. Juli, um 20 Uhr im Neuburger Stadttheater verspricht ein echtes Highlight zu werden. Dem künstlerischen Leiter Sven Faller ist es gelungen, ein Team aus namhaften deutschen Ausnahmemusikern zu gewinnen, die für eine große Spannbreite an Stilistiken stehen. Die Berliner Sängerin Esther Kaiser begeisterte das Neuburger Publikum bereits bei ihrer Sommerakademie-Premiere im vergangenen Jahr. Sie ist Professorin für Gesang an der Hochschule für Musik in Dresden und hat mit ihren zahlreichen Solo-Alben den heutigen „German Vocaljazz“ mitgeprägt. Mit im Gepäck hat sie ihr aktuelles Album „Songs of Courage“, das auch eigenständige Interpretationen von aktuellen Popsongs enthält.

Ebenfalls ein Publikumsliebling von 2018 ist der Drummer Guido May, der nicht nur Jazzgrößen wie Diana Krall oder Klaus Doldinger begleitete, sondern als festes Band-Mitglied von James-Brown-Saxofonist Pee Wee Ellis zu den besten deutschen Funk-Drummern zählt. Neu dabei ist der renommierte Pianist Tino Derado, den Sven Faller noch aus seiner Zeit in New York kennt. Derado begleitet unter anderem Richard Bona, Avishai Cohen, Nils Landgren und Till Brönner. Als einem der wenigen Europäer gelang ihm der Durchbruch in der New Yorker Salsa-Szene.

Als Ersatz für den kurzfristig erkrankten Peter Weniger konnte der Saxofonist und Flötist Kim Barth aus seiner Wahlheimat Barcelona eingeflogen werden. Er verbindet erfolgreich seit Jahren Jazz mit brasilianischer und afro-kubanischer Musik und gilt als Ausnahme-Virtuose auf seinen Instrumenten. Zum ersten Mal wird dieses Jahr das Instrument Gitarre im Bereich Jazz/Pop angeboten und der hochkreative Gitarrist Martin Kursawe verspricht, eine große Bereicherung für das Dozententeam zu werden. Er begleitete zahlreiche Größen aus den Bereichen Pop, Rock und Crossover, zum Beispiel Ian Anderson von Jethro Tull, Claudia Koreck und David Garrett. Auch Sven Faller ist eine internationale Größe. Kaum ein anderer deutscher Bassist hat ein stilistisch so breites Feld an namhaften Künstlern zwischen Jazz und Pop begleitet, darunter Konstantin Wecker, Larry Coryell, Pippo Pollina, Philip Catherine oder Georg Ringsgwandl. Jeder Dozent hat für den Abend Stücke in verschiedenen Besetzungen ausgesucht, die im Ganzen das Neuburger Publikum auf eine musikalische Reise auf höchstem Niveau mitnehmen sollen. Eintrittskarten für das Dozentenkonzert sind zum Vorverkaufspreis von zwölf Euro (sieben Euro ermäßigt) bei der Tourist-Info und im Bücherturm erhältlich. An der Abendkasse kostet die Karte 15 Euro (zehn Euro ermäßigt). (nr)

Themen Folgen