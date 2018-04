05:00 Uhr

Im Welschbräu gehen die Lichter aus

Das Ende des Gasthauses ist nach 130 Jahren besiegelt. Bald wird der Saal, der einst auch die Rockdisco „Christin“ beheimatete, abgerissen.

Von Michael Geyer

Wenn der Saal des „Welschbräu“ demnächst dem Erdboden gleich gemacht wird, wird das letzte Kapitel einer etwa 130 Jahre dauernden Wirtshausgeschichte des Marktes Rennertshofen wohl für immer geschlossen. Denn die neuen Besitzer, Bianca und Georg Ritzer aus Kienberg, die vor zwei Jahren das Anwesen in der Marktstraße 19 mit dem Gasthaus und dem dazu gehörigen Saal gekauft haben, haben im September 2017 beim Markt Rennertshofen den Abriss des Saales und an seiner Stelle den Bau eines Mehrfamilienhauses mit zehn Wohneinheiten beantragt. Die Gemeinde hatte vorerst nichts dagegen und den Antrag an das Landratsamt weitergeleitet.

Nicht nur Centa Rehm, die ehemalige Wirtin des Welschbräu, war betroffen, als sie von den Plänen der neuen Besitzer erfuhr. Sie kann sich auch heute noch nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass alles vorbei sein soll. „Ich hab’ heuer beim letzten Faschingsball geweint“, erzählt sie. „Als der Herr Ritzer den Saal umgebaut hat, habe ich mich so gefreut, dass es wieder mit dem Welschbräu weitergeht. Es ist doch ewig schade, dass der schöne Saal jetzt abgerissen wird.“ Mit ihrer Meinung ist sie nicht alleine. Viele Besucher der in den vergangenen Monaten stattgefundenen Veranstaltungen, seien es Faschingsbälle oder Geburtstagsfeiern, dachten und sagten dasselbe.

Georg Ritzer ist ganz offensichtlich dieser Diskussionen überdrüssig, denn er gibt dazu keine Auskünfte mehr. Auf Nachfrage der NR sagte er nur, er habe seine Gründe, warum er diesen Weg gehe und wolle sich zu diesem Thema nicht mehr äußern. Was kommt, werde jeder dann sehen.

Wann genau die Geschichte des Welschbräu begonnen hat, lässt sich schwer sagen. Ein Blick in die Rennertshofener Hausgeschichte, die Karl Heinz Steib verfasst hat, bringt jedoch etwas Licht ins Dunkel, denn im Einwohnerverzeichnis von 1890 sind bei der Hausnummer 11, was dem jetzigen Standort des Welschbräus entspricht, der Bierbrauer Josef Rehm (geb. 1860) und seine Frau Maria, geborene Reischl, die Tochter des Vorbesitzers, aufgeführt. Josef Rehm war der Sohn von Joseph Rehm (geb. 1837), der als Gastwirt und Metzgermeister irgendwann um das Jahr 1860 von Siglohe gekommen war, wo er seinen Hof an Graf Arco verkauft und mit dem Geld das Anwesen Nr. 11 in der Marktstraße erworben hatte. Oben genannter Josef Rehm war wohl der erste Wirt im Welschbräu, wenn man davon ausgeht, dass sein Vater noch kein Bier braute und ausschenkte.

Die Rehms kauften das schmale Nachbarhaus mit der alten Hausnummer 10, das zwischen dem heutigen Welschbräu und dem Kaufhaus Neubauer gelegen war, rissen es ab und setzten an seine Stelle den Neubau für die Wirtschaft, wie sie die heute noch lebenden Gäste des Welschbräu kannten. Karl Heinz Steib vermutet, dass beim Welschbräu noch im Jahr 1920 von dem nächsten Josef Rehm (geb. 1899) Bier gebraut wurde, das in den Kellern nahe der jetzigen Gärtnerei Schreiber gelagert worden war. Josef Rehms Sohn Theo (geb. 1928) übernahm dessen Besitz und heiratete 1959 seine Centa (geborene Mayer), die heute noch im älteren Teil des Welschbräu wohnt und – so Gott will – heuer an Sylvester ihren 90. Geburtstag feiern kann.

Ihr Nachbar Dietmar Königsdorfer bedauert auch, dass der Welschbräu schließt: „Der Welschbräu war für viele der Treffpunkt im Markt. Schafkopf und Watten waren die beliebtesten Kartenspiele. Dabei wurde geraucht, dass es nur so qualmte, der Stammtisch war immer besetzt und auch die Jugend fand sich beim Welschbräu ein, um Kicker zu spielen oder gemeinsam die Fußballberichte im Radio zu hören. Und wenn der Theo seine Quetschn oder sein Sohn Manni seine Gitarre rausholte, war sowieso Verlängerung angesagt.“

Wenn jedoch Centa Rehm von den „guten, alten Zeiten“ im Welschbräu erzählt, wird einem schnell klar, dass es auch damals ein Full-time-job war, Wirt und Wirtin zu sein. Früh um 9 Uhr kamen die ersten Gäste, spät nachts gingen die letzten. „Uns hat’s mit der Doppelbelastung aus Land- und Gastwirtschaft allerweil pressiert. Urlaub gab es nur eine Woche im ganzen Jahr. Am Anfang hatten wir nicht einmal einen Ruhetag, erst später einigten wir uns mit den anderen Wirten, wann einer zusperrt“, erinnert sie sich und sagt aber auch, dass es gute Zeiten waren, vor allem, als fast jedes Wochenende eine große Hochzeit abzuhalten war. Auch im Fasching war viel los. Wenn da mal der ganze Saal zum damals beliebten Wechselhüpftanz „Raspa“ loslegte, kam der Tanzboden schon gehörig ins Schwingen und ließ die Lampen wackeln, sodass Centas Schwiegermutter Emma, die in der darunter liegenden Küche werkelte, die Treppe hinaufstürmte und mit „Hört’s auf! Da bricht ja die ganze Decke runter“ den Musikanten Einhalt gebieten wollte.

Trotz eines Erweiterungsbaus blieb der Saal zu klein und Sohn Manfred (Manni) Rehm (geb. 1950) brachte neue Ideen in das Geschäft ein. 1974 wurden die zum Welschbräu gehörenden landwirtschaftlichen Gebäude abgebrochen und das „Mühlradl“ gebaut, ein runder Saal mit strahlenförmig zulaufender, selbsttragender Decke und außen liegenden Nischen für jeweils zwölf Gäste. Das völlig neue Konzept hatte Erfolg: Vor allem an Samstagen war im „Mühlradl“ kein Platz mehr zu haben. VIP-Club und FCR hielten große Bälle ab, der Ski-Club lud zum Ski-Haserl-Ball ein und Manni spielte selber oder organisierte gute Bands, sodass sich der gute Ruf des „Mühlradls“ in der ganzen Region verbreitete und auch nicht getrübt wurde, als – sehr zum Missfallen des damaligen Pfarrers – eine vom Skiclub engagierte Tänzerin einen Teil ihrer Hüllen fallen ließ.

1988 sprang Manni Rehm mit der Disco „Cosmic-Dancing“ auf den damals durch die Lande brausenden Disco-Zug auf, baute das Mühlradl entsprechend um, was weniger Sitz- und mehr Stehplätze bedeutete, und verpachtete zwei Jahre später die Disco an den Rennertshofener DJ Helmut Kleinert, der sie im harten Wettbewerb mit Rennertshofens zweiter Diskothek „Discoland“ als Rockdisco „Christin“ betrieb. Nach der Disco-Welle baute Rehm den Saal erneut zur „Musik Manege“ um. 2009 pachtete Brigitte Sprater für etwa drei Jahre den Welschbräu.

Ein schwerer Schlag war der Tod Manni Rehms für seine Angehörigen und Freunde im Mai 2012. Seine Witwe Angelika versuchte einen Neuanfang, gestaltete 2013 die Wirtschaft und das Nebenzimmer im italienischen Stil um und verpachtete es als „La Puglia“. Der Betreiber ging jedoch nach etwa einem Jahr in Insolvenz. 2015 dachte Angelika Rehm für kurze Zeit sogar an eine Vermietung des Gebäudes für Flüchtlingsunterkünfte. Ein Jahr später verkaufte sie das Anwesen.

Mit dem Entschluss der Familie Ritzer müssen die Rennertshofener ihre Hoffnung auf eine Fortsetzung des Saal- und Gaststättenbetriebs im Welschbräu nun endgültig fahren lassen.

