vor 20 Min.

Im Zweifel für den Angeklagten

Weil sich Zeugenaussagen widersprechen, wird ein Mann vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs freigesprochen

Es war eine schwierige Beweisaufnahme im Fall eines sexuellen Missbrauchs zweier minderjähriger Mädchen. Der 53-jährige Angeklagte hatte die Vorwürfe vehement bestritten. Die beiden angeblichen Opfer im Alter von 14 und 16 Jahren hatten gravierende Erinnerungslücken, widersprachen sich in ihren Aussagen oder hatten auch noch nach den angezeigten Vorfällen Umgang mit dem Mann. So fällte das Gericht das einzig mögliche Urteil: Freispruch. „In dubio pro reo“ (im Zweifel für den Angeklagten) lautete am Ende des zweiten Prozesstages das Urteil für den 53-jährigen Neuburger.

„Ich weiß nicht, was vorgefallen ist“, resümierte Amtsrichter Gerhard Ebner in seiner Urteilsbegründung. „Es steht Aussage gegen Aussage“. Während der Angeklagte die Vorwürfe eines sexuellen Missbrauchs gegen ihn bestritt, belasteten ihn die beiden 14 und 16 Jahre alten Mädchen schwer. Der Mann soll die 16-Jährige in seinem Imbiss auf den Mund geküsst und einen weiteren Kuss von ihr verlangt haben. Die damals 13-Jährige soll er ebenfalls in seinem Imbiss an der Hüfte zu sich herangezogen und versucht haben, sie zu küssen.

Vor Gericht schilderte der verheiratete Familienvater sein Verhältnis zu den Mädchen eher als wohltätig. Er habe ihnen bei familiären und schulischen Problemen geholfen und ihnen auch zu essen gegeben, wenn sie kein Geld gehabt hätten. Dennoch sei er von der heute 14-Jährigen beklaut worden. Aus Angst vor Konsequenzen habe ihn das Mädchen „30 bis 40 Mal“ küssen wollen. Er habe sie jedoch weggeschubst. Die 16-Jährige habe er nie auf den Mund, nur zur Begrüßung auf die Wange geküsst. Sie hatte auch erst Anzeige gegen den Mann erstattet, als die Jüngere zur Polizei gegangen war. Bis dahin verkehrte sie weiter in dem Imbiss.

Vor Gericht hatte die 14-Jährige erhebliche Erinnerungslücken, obwohl sich die Taten erst Anfang 2019 ereignet haben sollen. Deshalb wurden gestern noch weitere Zeugen gehört. Die 14-Jährige hatte beispielsweise behauptet, bei dem sexuellen Übergriff einen Kaffee für eine Kundin gekocht zu haben. Die Zeugin bestritt jedoch, jemals einen Kaffee in dem Imbiss getrunken zu haben: „Da gibt’s gar keine Kaffeemaschine.“ Eine 15-jährige Bekannte des Mädchens sagte aus, dass diese Geld von Gästen abkassiert und nicht an den Unternehmer weitergegeben habe. Außerdem habe sie auch Getränke aus dem Imbiss gestohlen. Um einer Anzeige zu entgehen, habe sich die 14-Jährige regelrecht an den Angeklagten herangeschmissen. Sie bekam Hausverbot. Allerdings soll der Mann das Mädchen schon vor dem Diebstahl bedrängt haben. Jedoch war keinem der Zeugen ein verändertes Verhalten der 14-Jährigen oder Zudringlichkeiten des Angeklagten aufgefallen.

Trotz der widersprüchlichen Aussagen hatte Staatsanwältin Miriam Hüller keine Zweifel an der Schuld des Mannes. Kein Zeuge habe einen Belastungseifer an den Tag gelegt. Auch sei die Strafanzeige kein Racheakt für eine Diebstahlsanzeige durch den Angeklagten gewesen. Negativ kreidete Hüller dem nicht vorbestraften 53-Jährigen an, dass die Mädchen minderjährig waren und er Zeugen manipuliert habe, indem er ihnen ihre Aussagen vorgesagt habe. Die Staatsanwältin forderte eine Geldstrafe von 7500 Euro.

Für Verteidigerin Petra Schleer-Leitmayr waren die Vorwürfe hanebüchen und erfunden. „An beiden Vorfällen ist nicht ansatzweise was dran“, so die Anwältin. Sie plädierte auf Freispruch. Dem folgte Richter Gerhard Ebner. (josa)