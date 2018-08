24.08.2018

Im großen Stil Autoteile gestohlen

Bandendiebstahl: Zwei Kraftfahrer vor dem Landgericht

Am Landgericht Ingolstadt müssen sich seit Donnerstag zwei Kraftfahrer wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Sie sollen mit mindestens vier Komplizen im vergangenen Herbst in großem Stil teure Autoteile von Audi-Zulieferern gestohlen und diese im Ausland verkauft haben. Allein zwischen September und November 2017 habe die Beute laut Anklage einen Gesamtwert von nahezu 1,5 Millionen Euro gehabt. Der Fahrer der beauftragten Spedition habe jeweils auf einem Rastplatz angehalten, wo die Teile – Turbolader etwa oder Klimakompressoren – in einen bereitstehenden Transporter verladen worden seien. Weitere Bandenmitglieder hätten die Waren dann im Ausland geschafft und dort zu Geld gemacht.

Nachdem die Anklageschrift verlesen war, zogen sich Verteidiger, Staatsanwaltschaft und die Richter zu einem ausgedehnten Rechtsgespräch zurück. Vereinfacht ausgedrückt ist das Ergebnis des komplizierten Deals: Bei Geständnis (und sofern sich während der Beweisaufnahme nicht neue Erkenntnisse auftun) drohen den Angeklagten höchstens fünfeinhalb beziehungsweise höchstens vier Jahre und drei Monate Haft. Ein Urteil könnte nächste Woche fallen. (kuepp)

