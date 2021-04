Imbisshütte vor dem Gasthaus Pfafflinger in Neuburg steht schon

Plus Gastwirt Anis Chaalali darf den Imbiss-Stand bis März 2022 betreiben. Auf was er aber am Schrannenplatz in Neuburg Rücksicht nehmen muss.

Anis Chaalali hatte einen guten Riecher. Noch bevor der Finanzausschuss am Abend im Kolpinghaus seinem Antrag zustimmte, hatte der Wirt vom Gasthaus Pfafflinger gehandelt und schon mal eine Imbisshütte aufgestellt. Dort darf er nun bis 31. März 2022 Speisen und Getränke to go verkaufen. Das wird er aber nicht durchgängig tun.

Der Gastwirt hatte beantragt, den Imbiss-Stand ab sofort ein Jahr lang bis zum 31. März 2022 betreiben zu dürfen. Wie er in einem Kommentar zur Ankündigung auf der Seite der Neuburger Rundschau auf Facebook und auch gegenüber Stadtrat Roland Harsch erklärte, würde er im Falle von der Dult to go oder ähnlichen Veranstaltungen auf dem Schrannenplatz seine Hütte schließen, um den anderen Ausstellern in dieser Zeit keine Konkurrenz zu machen. „Das habe ich schon immer so gemacht“, sagt der junge und wie Roland Harsch meint, „beneidenswert kreative und aktive“ Gastronom.

Hütten auf dem Schrannenplatz in Neuburg tun nichts so weh, wie wenn Gasthäuser ganz schließen müssten

Harsch hatte sich, wie auch Gerhard Schoder, dafür ausgesprochen, dass Anis Chaalali bis Ende März nächsten Jahres den Imbiss-Stand betreiben kann. „Es ist den Gastronomen hoch anzurechnen, was sie tun, um über die Runden zu kommen. Da tun Hütten bei weitem nicht so weh, wie wenn Gasthäuser ganz geschlossen werden müssten“, sagte Schoder. Nächstes Jahr könne man die Sachlage ja neu bewerten, wenn die Pandemie noch nicht vorüber sei.

Geforderte Befristung für die Imbisshütte vor dem Gasthaus Pfafflinger setzte sich nicht nur

Grundsätzlich, so Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, wolle die Stadt allen Gastronomen gerade in der Pandemie so gut es geht helfen. Doch da Anis Chaalalis Idee vielleicht Nachahmer finden könnte, und es dann eventuell zu Problemen komme, wenn heuer der Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz stattfinden sollte, hatten Gmehling und die Parteikollegen Gabriele Kaps und Matthias Enghuber sich für eine Befristung bis 31. Oktober diesen Jahres ausgesprochen. Das sah CSU-Stadtrat Manfred Enzersberger nicht anders. „Auch die Anträge für unsere Zelte sind befristet. Man kann ja Ende Oktober neu verhandeln“, sprach sich der Wirt vom Café Zeitlos für eine Gleichbehandlung aus.

Am Ende setzte sich eine knappe Mehrheit damit durch, dass der Pfafflinger-Wirt die Hütte zum Verkauf seiner Speisen und Getränke bis Ende März 2022 stehen lassen kann. Zu erfüllen hat er allerdings sein Versprechen, dass während anderer Veranstaltungen auf dem Schrannenplatz, wie Dult oder Weihnachtsmarkt, kein Verkauf erfolgt.

