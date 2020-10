vor 45 Min.

Immer Ärger mit dem Mobilfunk

Seit Monaten macht Oberhausen Standortvorschläge, um den Mobilfunk vom Wohngebiet fernzuhalten. Und was hilft’s?

Von Manfred Dittenhofer

Richtig geärgert haben sich die Gemeinderäte über ein Schreiben der Deutschen Funkturm GmbH. Die Tochter der Deutschen Telekom sucht seit geraumer Zeit einen Standort für eine Mobilfunkanlage, die die Abdeckung entlang der Bahnlinie verbessern soll. Monatelang bot die Gemeindeverwaltung dem Unternehmen mögliche Standorte für einen Mobilfunkmasten auf gemeindeeigenen Grundstücken weitab der Wohnbebauung an. Der Bauausschuss war mehrfach auf Oberhausens Flur unterwegs und schaute sich drei Standorte an. Und nun das Schreiben, in dem die Deutsche Funkturm GmbH mitteilt, dass diese Standorte nicht optimal seien und man mit einem Grundstücksbesitzer gegenüber des Bahnhofs in Verhandlung sei.

Genau das wollte die Gemeinde vermeiden. Als Fridolin Gößl den Gemeinderat informierte, wirkte er frustriert. Was bringe der Mobilfunkpakt, wenn die Gemeinde aktiv an Lösungen mitarbeite und dann die ganze Arbeit mit einem Wisch vom Tisch gefegt werde, so der Bürgermeister. Ob es denn von Gemeindeseite eine Handhabe gegen die Standortwahl am Bahnhof geben würde, wollten vor allem die neu im Gremium sitzenden Gemeinderäte wissen.

Der Kommune sind bekanntlich bei solch privilegierten Bauvorhaben meist die Hände gebunden. Gemeinderat Josef Ettenreich machte seinem Ärger Luft. Eine Unverschämtheit sei ein solches Vorgehen. Die Gemeinde habe sich richtig Arbeit gemacht und dann diese Abfuhr. Nicht optimal seien die von der Gemeinde angebotenen Standorte, so die Deutsche Funkturm GmbH.

Fragt man den Gemeinderat, dann ist vor allem der Standort mitten im Ort nicht optimal. Zweite Bürgermeisterin Mini Forster-Hüttlinger gab zu bedenken, dass „dieser Mobilfunk-Wahnsinn“ nicht ende, solange die Betreiber Milliarden für die Lizenzen zahlten und die Grundstückseigentümer mit Mieteinnahmen gelockt würden.

Eine Stimme beim Bürgerbegehren

Der Stimmzettel steht, die Versicherung und das Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer ist beschlossen. Die Gemeinde bereitet weiter den Bürgerentscheid zum geplanten Gewerbegebiet an der Sinninger Straße vor, der am 6. Dezember stattfinden wird. Am Donnerstag winkte der Gemeinderat die Formulierung des Stimmzettels durch. Sie wurde vom Landratsamt und vom Rechtsbeistand der Gemeinde vorher bereits abgesegnet und lautet: „Sind Sie dafür, dass sämtliche gemeindliche Planungen hinsichtlich des Entwurfs der Änderung des 17. Flächennutzungsplans der Gemeinde Oberhausen und des Vorentwurfs des Bebauungsplans Nr. 27 „Plattenacker“ im Gemeindeteil Oberhausen, die den Bau eines Wohnheimes für Menschen mit primär geistiger Behinderung und besonders herausforderndem Verhalten und auch die Ausweisung von Gewerbeflächen beabsichtigen, gestoppt werden?“

