Immer mehr Kinder in Ingolstadt

Der Babyboom der vergangenen Jahre hält an. Und dafür gibt es interessante Gründe

Dass Ingolstadt wächst und wächst, ist keine Neuigkeit. Dennoch ist interessant, was Helmut Schels vom städtischen Statistikamt, diese Woche aus seiner Abteilung für Zahlen in der städtischen Pressekonferenz präsentierte. Denn das Wachstum kommt nicht nur durch die vielen Zugezogenen in der wirtschaftlich prosperierenden Region. 2018, so Schels, wurden von Ingolstädter Müttern (15 bis 49 Jahre) über 1600 Kinder geboren. Das ist der höchste Wert der Nachkriegszeit. Und dabei lasse sich der Geburtenrekord nicht nur auf die hohe Anzahl von Frauen in Ingolstadt zurückführen, sondern auch auf eine Änderung des Geburtenverhaltens:

Während die Zahl der Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren in Ingolstadt in den letzten 20 Jahren um gut 11 Prozent anstieg, ist die Zahl der Geburten im selben Zeitraum um knapp 28 Prozent gestiegen. Betrachtet man nun die letzten zehn Jahre ist die Zahl der Frauen in dieser Altersgruppe um knapp 4 Prozent gestiegen, die Zahl der Geburten um gut 33 Prozent. Der Anstieg der Geburten, erklärt Schels, entspreche somit nicht dem Anstieg der Frauen in dieser Altersgruppe.

Wie kommt das? Mit der demographischen Methode der Dekomposition kamen Schels und seine Statistiker zu dem Ergebnis, dass „sowohl die Altersstruktur der weiblichen Bevölkerung als auch das Geburtenverhalten sich positiv auf die Anzahl der Geburten auswirken“. 2018 wurden 11 Kinder pro 1000 Frauen mehr geboren als 2008. Und wie wiederum lässt sich das erklären? Schels sagt, die Untersuchungen zeigten, dass Ingolstädter Frauen im Durchschnitt wieder mehr Kinder bekämen. Das Geburtenverhalten habe sich in Ingolstadt „eindeutig geändert“. Diese Entwicklung könne der „langfristige Effekt des Ausbaus der Kinderbetreuung, der Einführung des Elterngeldes und der sozialen Akzeptanz beider Faktoren sowie einer allgemein höheren wirtschaftlichen Sicherheit in den letzten Jahren sein.“ Es könne jedoch auch sein, dass sich die Familienplanung geändert und „zuvor verschobene Geburten“ nachgeholt worden seien.

Ingolstadt hat derzeit etwas über 138.000 Einwohner. Seit 2011 nahm die Einwohnerzahl von knapp 126.500 relativ linear um knapp 11.700 auf rund 138.200 zu (plus 9,3 Prozent). (nr)

