Immer mehr Menschen wollen sich in Neuburg eine Wallbox einbauen

Aktuell gibt es eine Prämie in Höhe von 900 Euro der KfW für die Installation von Wallboxes in der heimischen Garage. Die kann auch installieren, wer überhaupt noch kein E-Auto besitzt, möglicherweise aber über einen Kauf nachdenkt. In der Region wollen jetzt viele nachrüsten.

Bild: Stratenschulte/dpa