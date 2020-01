vor 54 Min.

Immer mehr Neuburger treten aus der Kirche aus

Über 300 Katholiken haben in diesem Jahr der Kirche den Rücken zugekehrt. Das sind so viele wie noch nie. Dagegen ist Neuburg als Hochzeitsstadt nach wie vor beliebt. Welcher Termin nächstes Jahr besonders begehrt ist

Von Claudia Stegmann

Ginge es nach den beiden großen Kirchen in Deutschland, so dürfte Weihnachten wohl gerne öfter im Jahr sein. Denn an diesen Tagen zieht es die Menschen in Scharen in die Gotteshäuser – anders, als an den meisten anderen Tagen im Jahr. Der katholischen und evangelischen Kirche laufen die Mitglieder davon. Das ist nicht neu. Doch im vergangenen Jahr hat es die Katholiken besonders hart getroffen: Etwas mehr als 216.000 Menschen haben ihren Austritt erklärt. Für die katholische Kirche ist das die zweithöchste Zahl an Austritten seit 30 Jahren. 2014 erreichte sie nach dem Skandal um den Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst den bisherigen Höchststand von 217.716. Die evangelische Kirche verlor vergangenes Jahr sogar 220.000 Mitglieder.

Die deutschlandweiten Zahlen spiegeln sich auch in der Neuburger Bilanz wieder. Dort sind 311 Katholiken aus der Kirche ausgetreten – so viele wie noch nie. 2018 waren es noch 259, im Jahr zuvor 203. Schon seit einigen Jahren, so ist aus der Statistik des Neuburger Standesamtes herauszulesen, geht die Zahl der Kirchenaustritte nach oben. Der Trend setzte vor zehn Jahren ein: Waren es zwischen 1996 und 2009 meist um die 100 Austritte pro Jahr, schoss die Zahl 2010 schon auf 181. Seitdem nehmen die Austritte – von einigen Ausnahmen abgesehen – stetig zu. Die Gründe dafür werden im Standesamt nicht erfasst. Sachgebietsleiter Markus Riedlberger hört aus den ein oder anderen Gesprächen aber heraus, dass die Mehrheit der Austretenden die Kirche als nicht mehr zeitgemäß empfinden und/oder mit dem „Bodenpersonal“ nicht zufrieden sind. Missbrauchsskandale werden ebenfalls als Grund genannt. Dagegen sei die Kirchensteuer heute nur noch ein untergeordnetes Argument.

So „untreu“ immer mehr Menschen der Kirche werden, so treu bleiben sie Neuburg als Hochzeitsstadt. 273 Paare haben sich 2019 dort trauen lassen, wobei 100 Paare von auswärts kamen und vier gleichgeschlechtlich waren. Die Zahl ist „gleichbleibend hoch“, wie OB Bernhard Gmehling sagte, was beweise, dass Neuburg als Heiratsstadt nach wie vor attraktiv sei. Beliebt seien vor allem Trauungen unter freiem Himmel, wie sie im Burgwaldhof, im Arco-Schlösschen, im Schlösschen Hessellohe oder auf der Terrasse des Neuburger Schlosses möglich sind. In die Statistik fließen auch Eheschließungen in den Gemeinden Burgheim, Bergheim und Rohrenfels mit ein, die zum Standesamtsbezirk Neuburg gehören. Und die wird es auch 2020 wieder in Neuburg geben: Erst am vergangenen Montag hat Standesbeamter Markus Riedlberger zahlreiche Anmeldungen angenommen – ein untrügliches Zeichen dafür, dass unter dem Christbaum so mancher Heiratsantrag gemacht wurde. Besonders beliebt scheint dieses Jahr der 10.10.2020 zu sein. Für diesen Termin haben sich schon etliche Paare angemeldet.

Auf einem ähnlich stabilen Niveau wie die Eheschließungen sind auch die Geburten in Neuburg. 964 Babys wurden bis Ende 2019 beurkundet – und zwar zu beinahe exakt gleichen Teilen männlich (481) und weiblich (479). Dreiviertel aller Kinder kommen nach der Hochzeit zur Welt, bei immerhin einem Fünftel der Kinder ist die Mutter nicht deutschstämmig. Während die Mutter eines Kindes in jedem Fall zweifelsfrei feststeht, ist die Vaterschaft nicht immer eindeutig. So wurde bei 20 Geburten im vergangenen Jahr der Vater des Kindes nicht namentlich erwähnt.

Vom Krankenhaus geht es mit Kind und Kegel dann ins schmucke Eigenheim. 155 Baugenehmigungen hat die Stadt Neuburg dieses Jahr erteilt. Das sind zwar etwas weniger als noch im Vorjahr, doch von einem Abriss des Baubooms kann keine Rede sein. Dieses Jahr verkauft die Stadt ihre Grundstücke in den Baugebieten Heinrichsheim Mitte-West und Joshofen. Zwischen 250 und 300 Euro wird der Quadratmeter dort kosten.

Aktuell leben in Neuburg 30.352 Menschen. Der größte Stadtteil ist Heinrichsheim mit rund 2700 Einwohnern, gefolgt von Feldkirchen (1492) und Bittenbrunn (1490). Maxweiler (175) und Gietlhausen (149) gehören dagegen zu den kleineren Stadtteilen.

