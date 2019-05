Impfpflicht: Kleiner Stich, große Aufregung

Plus Über 2000 Euro Bußgeld, wenn Eltern ihr Kind nicht gegen Masern impfen lassen? Das sagen Kindergarten-, Schulleiter, Ärzte und Eltern aus der Region.

17 Kinder und Jugendliche einer Schrobenhausener Realschule erkranken an Masern, dazu noch eine junge Lehrerin. Die Realschule steht kurz vor einer Schließung, die Situation ist angespannt. Neun Jahre ist dieser Fall nun her, doch er scheint aktueller denn je. Schließlich fordert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Impfpflicht für Kinder.

Eine gute Idee, findet zumindest die Neuburger Kinderärztin Simone Porz. „Bei den Masern handelt es sich um eine schwerwiegende Erkrankung, die zum Tod führen kann. Daher ist eine Impfung sehr wichtig.“ Mit einer guten Aufklärung kämpfe die Praxis darum, gute Impfquoten zu erreichen. „Wenn das eigene Kind nicht geimpft ist, kann es andere in Gemeinschaftseinrichtungen gefährden. Daher ist ein solches Gesetz sicher schlau“, erklärt die Ärztin.

Impfpflicht: Schulleiterin lässt aus Angst ihren Sohn nicht impfen

Mit besonders vielen Impfgegnern hat die Medizinerin jedoch nicht zu tun, wie sie sagt. Allerdings sei eine zunehmende Verunsicherung unter Eltern spürbar. „Vor allem im Internet gibt es viele kritische Stimmen, aber die meisten Eltern wollen ihr Kind schützen.“ Dass derzeit eine bundesweite Diskussion zum Thema Impfen angestoßen wurde, begrüßt Porz und betont: „Wir sind eindeutig pro Impfen. Wir sagen den Eltern, weshalb das sinnvoll ist, respektieren aber natürlich auch die Haltung der Eltern.“

Genau diese Haltung hat eine Schulleiterin aus dem Landkreis, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, dazu veranlasst, ihren Sohn nicht impfen zu lassen. Sie selbst ist nach einer Impfung schwer erkrankt – ob ein Zusammenhang besteht, ist aus schulmedizinischer Sicht nicht zu beweisen. Die Schulleiterin ist davon jedoch überzeugt. „Aus Angst ist mein Kind gegen fast nichts geimpft“, sagt sie offen. Die bundesweite Diskussion über die Impfpflicht kann die Mutter zwar verstehen, verfolgt sie aber mit großer Sorge: Ich möchte als Elternteil nicht gezwungen werden, mein Kind impfen zu lassen. Deshalb wäre ich sogar bereit, die 2000 Euro Bußgeld zu zahlen.“ Wie ihre Mutter-Sicht mit dem Amt der Schulleiterin vereinbar ist? „Mir ist daran gelegen, dass die Schüler nicht ernst krank werden. Aber mein Sohn war außer drei Tage heuer sonst nie wirklich krank.“ Sie wünsche sich von der Politik eher eine gezielte Aufklärung – und zwar über die Risiken in beide Richtungen.

Impfpflicht: In Großstädten gibt es Masernpartys

Für total unverantwortlich hält sie jedoch sogenannte Masernpartys, die in Großstädten wie Berlin und München populär sind. Dabei werden bewusst gesunde, nicht geimpfte Kinder mit an Masern erkrankten Kindern in Kontakt gebracht, um sich anzustecken – und im besten Falle immun gegen die Krankheit zu werden.

Jemand, der sich zu Impfungen bekennt, ist Cosima Wagner, Leiterin des städtischen Kindergartens Sonnenhügel. „Es ist gut, wenn Kinder geschützt sind. Ich habe auch mein eigenes Kind impfen lassen.“ Einen Masernfall oder Ähnliches habe es in der Einrichtung noch nicht gegeben. Auch von den Eltern habe die Leiterin keinerlei Rückmeldung zum Thema erhalten. Der Kindergarten selbst betreibt Aufklärungsarbeit, indem die Verantwortlichen Aushänge in verschiedenen Sprachen anbringen und dort über Krankheiten informieren.

Neuburg: Enghuber hält eine Impfpflicht für sehr problematisch

Bis jetzt, erklärt die Kindergartenleiterin, sehe die Handhabung folgendermaßen aus: „Wenn sich ein Kind anmeldet, kontrollieren wir die U-Untersuchungen und den Impfpass und schicken das Kind gegebenenfalls zum Arzt.“ Auch Wagner wünscht sich eine bessere Aufklärung – allerdings von den Ärzten: „Wenn Ärzte noch besser nachfragen, ob das Kind in den vergangenen zwei Wochen wirklich gesund war, entstehen vielleicht noch weniger Schäden und noch mehr Menschen lassen sich impfen“, mutmaßt sie.

Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber kennt als Politiker und vierfacher Vater ebenfalls zwei Sichtweisen auf das Thema Impfpflicht. Er geht nur bedingt mit seinem Kollegen Spahn aus der Schwesterpartei konform: „Impfungen sind wichtig, schließlich haben sie dabei geholfen, gefährliche Krankheiten einzudämmen und auszurotten. Allerdings halte ich eine Pflicht für sehr problematisch.“ Zum einen stelle sie einen Eingriff in die Entscheidungsfreiheit der Eltern dar. Zum anderen sei es schlicht zu viel, die Erziehungsberechtigten zu verpflichten.

Als Kindergartenreferent der Stadt Neuburg weiß Enghuber, dass ohnehin in allen Einrichtungen die U-Hefte kontrolliert werden. „Dass dann bei fehlenden Impfungen Empfehlungen ausgesprochen werden, ist legitim“, sagt der Landtagsabgeordnete. Nur aufgrund fehlender Impfungen dürfe jedoch kein Kind von einer Einrichtung abgewiesen werden.

