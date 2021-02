17:00 Uhr

Impfzentrum Neuburg: Das ist der aktuelle Stand

Ab Samstag soll das Impfzentrum in Mühlried nicht mehr das einzige im Landkreis sein. 30 Menschen bekommen am 13. Februar ihre erste Impfung.

Plus Die Moderna-Lieferung ist abgesagt. Trotzdem bekommt der Landkreis regelmäßig Dosen geliefert. In dieser Woche sollen noch über 1000 Personen geimpft werden – auch im neuen Impfzentrum in Neuburg.

Von Elena Winterhalter

Die Meldungen über mangelnden Impfstoff und Pannen reißen nicht ab. Zuletzt meldete der Landkreis Eichstätt, dass Impftermine verschoben werden müssen, da eine geplante Impflieferung von rund 300 Dosen kurzfristig abgesagt wurde. Auch der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sollte eigentlich 200 Dosen des Impfstoffes Moderna bekommen. „Das wäre zum ersten Mal ein anderer Impfstoff als der von Biontech gewesen“, sagt Stefanie Schmid, Sprecherin des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen. Doch daraus wurde nichts.

Neuburg: Lieferung abgesagt - Ersatz ist auf dem Weg

Die Lieferung wurde am Sonntagvormittag abgesagt. „Glücklicherweise folgte am Sonntagnachmittag die Meldung, dass wir zusätzliche Dosen von Biontech und Pfizer bekommen.“ Die Termine, die bereits vergeben waren, wurden zwar abgesagt. Die betroffenen Personen bekamen aber sofort einen Vorschlag für einen neuen Termin mit dem anderen Impfstoff. Am kommenden Dienstag sollen weitere Impfdosen im Landkreis geliefert werden. „Es läuft gut. Wir bekommen jede Woche neuen Impfstoff“, sagt Stefanie Schmid.

Impfungen in Neuburg starten am Samstag

Von Montag bis Samstag werden nach Angaben des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen 412 Erstimpfungen in Mühlried verimpft. Weitere 30 im Impfzentrum in Neuburg, welches am 13. Februar definitiv den Betrieb aufnimmt. „Es gibt allerdings noch Probleme mit der Software“, erklärt Stefanie Schmid. Daher könne es vorkommen, dass Bürger aus dem nördlichen Landkreis weiterhin Impftermine in Mühlried bekommen. „Das Problem soll bis März behoben sein.“

Zusätzlich zu den Erstimpfungen sind 134 Zweitimpfungen terminiert. Die mobilen Impfteams sollen diese Woche 444 Menschen zum ersten Mal gegen Covid-19 impfen, 105 weitere Personen bekommen die zweite Impfung. Dank der regelmäßigen Lieferungen hofft Schmid, dass bald auch Menschen geimpft werden können, die nicht in der Risikogruppe eins sind. Daher appelliert sie an alle, sich auch jetzt schon unter impfzentren.bayern zu registrieren.

