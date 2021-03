17:35 Uhr

Impfzentrum Neuburg: Impfungen mit AstraZeneca auf Eis gelegt

Am Montag sollten in Neuburg 100 Bürger geimpft werden. Doch die Behandlungen mussten abgebrochen werden, weil der Impfstoff vorerst nicht mehr eingesetzt werden darf.

Von Claudia Stegmann

Die Nachricht erreichte das Impfteam am Neuburger Impfzentrum am Montag gegen 16 Uhr. 100 Bürger sollten an diesem Nachmittag mit AstraZeneca geimpft werden. Doch etwa nach der Hälfte war Schluss damit. Bis auf Weiteres sind nun auch in Deutschland Impfungen mit AstraZeneca verboten. Der Grund: Es besteht der Verdacht auf eine erhöhte Thrombosegefahr, also die Bildung eines gefährlichen Blutgerinnsels.

Kaum hat das Impftempo ein wenig Fahrt aufgenommen, wird es auch schon wieder gebremst. Termine, die für unter 65-Jährige vergeben waren, werden nun wieder abgesagt. 500 Dosen AstraZeneca hat das Kreiskrankenhaus für diese Woche erhalten, nur etwa 50 konnten bis zum Stopp verimpft werden. Der Rest liegt nun auf Eis. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA muss jetzt entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken. Wie lange dies dauern wird, ist nicht bekannt. Betroffen von dem vorläufigen AstraZeneca-Verbot sind demnach alle bereits terminierten Erst- und Zweitimpfungen.

AstraZeneca: Rund 450 Impfungen in Neuburg-Schrobenhausen betroffen

„Das ist keine gute Nachricht für uns“, sagte die Sprecherin der Kreiskrankenhauses, Stefanie Schmid. Denn mit dem Impfstoff verzögere sich nun der Impfbetrieb – nicht nur im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, sondern im ganzen Land. Lediglich Impfungen mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna finden wie geplant statt, die hierfür vereinbarten Termine bleiben bestehen. Betroffen von den Terminabsagen sind in Neuburg-Schrobenhausen in dieser Woche rund 450 Personen, die eine Impfung mit AstraZeneca erhalten sollten. In Ingolstadt müssen etwa 2000 Termine gecancelt werden.

Themen folgen