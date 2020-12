16:22 Uhr

Impfzentrum im Süden des Landkreises ist eingerichtet

Das Corona-Impfzentrum in Schrobenhausen-Mühlried steht, Neuburg soll folgen. Doch wo und wann ist noch geklärt.

Das Impfzentrum für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist startklar. Sobald ein Impfstoff zugelassen und den Impfzentren zur Verfügung gestellt wird, kann der Betrieb aufgenommen werden. „Damit sind wir den Anforderungen der Staatsregierung gerecht geworden und halten pünktlich ab dem 15. Dezember ein Corona-Impfzentrum bereit“, erklärt Landrat Peter von der Grün. Auch in Neuburg soll es ein Impfzentrum geben. Doch wo, wann und wer die Kosten trägt ist derzeit noch nicht geklärt.

Der Standort im südlichen Landkreis befindet sich im ehemaligen Penny-Markt an der Rinderhofer Breite 11 in Schrobenhausen-Mühlried. Dort wird das Impfzentrum an das bereits bestehende Corona-Testzentrum angegliedert. Betrieben wird das Impfzentrum – ebenso wie das Testzentrum – vom Kreiskrankenhaus Schrobenhausen. „Wir haben hier alles unter einem Dach. Aufgrund der bestehenden Infrastruktur und des einheitlichen Betreibers können wir die beiden Einrichtungen optimal nutzen“, erklärt der Landrat, der sich auf einem Ortstermin gemeinsam mit Kreiskrankenhaus-Geschäftsführer Dr. Holger Koch über die künftigen Ablaufe im Impfzentrum informierte.

Der Betrieb des Corona-Impfzentrums in Schrobenhausen-Mühlried ist für sieben Tage dien Woche geplant

"Zum Start werden wir rund 300 Impfungen pro Tag vornehmen können“, erklärt Koch und ergänzt: „Geplant ist, den Betrieb sieben Tage pro Woche durchzuführen.“

Neben dem Impfzentrum stehen auch die mobilen Impfteams bereit. Sie werden direkt vor Ort – beginnend in Neuburg – in stationären Einrichtungen wie zum Beispiel Seniorenheimen Impfungen vornehmen können. Diese Aufgabe übernimmt der BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen. (nr)

