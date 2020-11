vor 58 Min.

In Auto eingesperrt: Neuburger Feuerwehr muss Baby befreien

Auf einem Parkplatz in Neuburg schließt eine Mutter ihr Baby aus Versehen im Auto ein. Die Feuerwehr muss anrücken und helfen.

Zu einem besonderen Einsatz ist die Freiwillige Feuerwehr Neuburg am Mittwochnachmittag ausgerückt. Auf dem Parkplatz des Supermarktes an der Ingolstädter Straße hatte eine Mutter aus Versehen ihr Baby im Auto eingesperrt. Die Frau hatte ihren Schlüssel im Wagen, in dem ihr Kind saß, gelassen und die Türe geschlossen. Daraufhin verriegelte sich das Auto automatisch und die Mutter kam nicht mehr hinein - das Baby war eingeschlossen. Ein Zweitschlüssel war auf die Schnelle nicht aufzutreiben, teilt Markus Rieß, Kommandant der Neuburger Feuerwehr, mit.

Feuerwehr-Einsatz in Neuburg: Baby in Auto eingesperrt

Die Wehr rückte an und versuchte, in das Wageninnere zu gelangen. Dafür mussten die Helfer eine Seitenscheibe einschlagen. "Ein zerstörungsfreies Öffnen der Türen war nicht möglich, aber das war das geringste Übel", sagt Rieß. So konnte die Mutter etwa eine Viertelstunde, nachdem sich ihr Auto verschlossen hatte, wieder zu ihrem Baby. "Sie war natürlich sehr erleichtert", so Rieß. (ands)

