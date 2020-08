vor 34 Min.

In Beilngries wandern mit der Wünschelrute

Plus Besucher können Beilngries nicht nur erwandern, sondern in den Wirtshäusern auch erschmecken. Denn dort gibt es allerlei Schmankerl aus der Region.

Von Luzia Grasser

So mancher hält sie für Hokuspokus und ist dann doch bass erstaunt, dass sich diese einfache Rute in seinen Händen plötzlich bewegt, obwohl da scheinbar doch nichts ist außer einem schmalen Pfad und ein paar Bäumen drumherum. Oder vielleicht doch? Von Alters her hat man versucht, mithilfe von Wünschelruten Wasseradern aufzuspüren. Wer heutzutage sein Glück bei der Suche nach geologischen Verwerfungen oder Erdstrahlen versuchen möchte, der kann es in Beilngries probieren. Auf dem zweistündigen, familientauglichen Wünschelrutenweg rund um die Stadt gibt es mithilfe von Ast- oder Metallgabeln und zahlreicher Infotafeln nicht nur Unsichtbares aus dem Erdinneren zu erspüren, sondern auch jede Menge fürs Auge zu bestaunen: Entlang des alten Ludwigskanals, wo einst die Treidelschiffe unterwegs waren, führt der Weg hinauf zur Wodansburg, einem der schönsten Aussichtspunkte auf die Stadt. Dort soll es einst, so erzählt man sich, eine altgermanische Opferstätte gegeben haben. Historisch ist das ziemlich fragwürdig und doch umweht den Ort ein Hauch des Mystischen.

Von der Wodansburg aus bietet sich ein schöner Blick auf Beilngries und Schloss Hirschberg. Bild: Melanie Herrler

Der Benediktinerweg führt zum Kloster Plankstetten

Wer in und um Beilngries wandern möchte, hat viele Möglichkeiten: Auf dem Altmühltalrundweg hoch auf Schloss Hirschberg? Oder doch lieber auf dem Benediktinerweg zum Kloster Plankstetten mit Hofladen und Schenke? Eines der beliebtesten Ausflugsziele ist der Arzberg, der wie eine Insel inmitten der Täler ringsum liegt. Auf der Südseite schlängelt sich die Altmühl durchs Tal, auf der Nordseite tuckern Frachter auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal durchs Ottmaringer Tal.

Und oben auf dem Plateau des Berges, das man nach gut 200 Höhenmetern erklommen hat, gibt es einen Naturlehrpfad, bei dem nicht nur Kinder vieles über tote Bäume und Trockenrasen lernen können. Bei einem ehemaligen Steinbruch können Wanderer Fossilien finden und wer kein Glück hat, dem bietet sich zumindest eine spektakuläre Sicht auf Beilngries und seine historische Altstadt.

In der Beilngrieser Altstadt gibt es zahlreiche Gasthäuser

Und genau dort haben sich zahlreiche Gasthäuser angesiedelt – teils in historischen und aufwendig sanierten Häusern – in denen sich die Wanderer nach ihren Touren stärken können. Ob Gulasch vom Lamm aus einer regionalen Hüteschäferei, frische Forelle von einer Altmühltaler Fischzucht oder Hüftsteak vom Weiderind mit Kräuterbutter – die Beilngrieser Wirte setzen auf ihrer Speisekarte in weiten Teilen auf die regionale Herkunft ihrer Produkte.

Sie uns Ihren Geheimtipp Wenn Sie einen Ausflugstipp weitergeben möchten, dann schreiben Sie uns: redaktion@neuburger-rundschau.de. Beschreiben Sie, was es dort zu erleben gibt, worauf man achten sollte und warum es sich lohnt, dorthin zu fahren.

Themen folgen