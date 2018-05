vor 36 Min.

In Burgheim wird wieder geradelt

Familien mit Kindern können am Volksradfahren genauso teilnehmen wie Gruppen oder sportlich ambitionierte Einzelkämpfer. Die Strecke ist dieses Jahr 25 Kilometer lang und führt in einer Schlaufe über Feldheim, Marxheim und Bertoldsheim.

Der Radfahrerverein lädt an Christi Himmelfahrt wieder zum traditionellen Volksradfahren ein. Wohin die Tour dieses Jahr geht.

Von Jasmin Roßmann

Das Radfahren an Christi Himmelfahrt gehört in Burgheim seit Jahren zum festen Ritual. So veranstaltet der Radfahrerverein Burgheim (RVB) am Donnerstag, 10. Mai, sein inzwischen 45. traditionelles Volksradfahren. Ein Teil des Erlöses aus der Veranstaltung geht heuer an den Verein Elisa für Familiennachsorge.

Rund 600 Teilnehmer lockte der Radfahrerverein beim Volksradfahren der letzten Jahre auf das Fahrrad. Die Bandbreite der Gäste ist dabei jedes Jahr riesig und reicht von Vereinen, privaten Gruppen bis hin zu Einzelteilnehmern. Sie alle kommen an Christi Himmelfahrt zusammen, um mit dem RVB einen tollen Radausflug und ein gemütliches Miteinander zu erleben.

Start- und Zielpunkt der Fahrstrecke ist auch dieses Jahr am Vereinslokal Kellerwirt. Dort ist von 8 bis 12 Uhr Startzeit für die Radtour; Zielschluss ist um 14 Uhr. Die etwa 25 Kilometer lange Tour startet von Burgheim aus in Richtung Staudheim und Mittelstetten. Die größtenteils asphaltierte Strecke führt die Teilnehmer dabei durch Wälder und schöne Landschaften der Region. Die Organisatoren haben natürlich auch wieder an eine Rast gedacht. Der Rastplatz befindet sich etwa auf halber Strecke der Tour in Feldheim mit einem Verkaufsstand für Speisen und Getränke. Frisch gestärkt geht es dann wieder über Niederschönenfeld, Marxheim, an der Donau entlang Richtung Bertoldsheim nach Burgheim zurück. Am Vereinslokal Kellerwirt wartet nach der sportlichen Tour ein Festbetrieb mit Bierausschank sowie ein reichliches Angebot an Mittagessen. Die Marktmusikkapelle Burgheim sorgt für Musik.

Mittags werden außerdem die fünf stärksten, vorangemeldeten Gruppen ausgezeichnet. Sie erhalten am Startplatz gegen 12.30 Uhr Wertgutscheine im Gesamtwert von 150 Euro. Auch für die jungen Gäste ist am Ziel etwas geboten. In einer Hüpfburg können sich die Kleinen weiter austoben. Bei Kaffee und Kuchen lässt der Radfahrerverein schließlich das Volksradfahren gemütlich ausklingen.

Der RVB spendet dieses Jahr einen Teil des Erlöses an den Familiennachsorgeverein Elisa. Wozu das Geld unter anderem verwendet wird, wird Elisa-Geschäftsführerin Nadine Dier am Vorabend (9. Mai) bei der Auftaktveranstaltung selbst erklären. Highlight dieses Abends wird wieder ein Dreiakter mit dem Titel „Vierte lustige Radltour durch Burgheim“ sein, bei dem das lokale Geschehen auf die Schippe genommen wird. Das Duo Hans & Franz umrahmt den Abend mit zünftiger Musik. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Metzgerei Lix und der Bäckerei Käs. Restkarten gibt es dann an der Abendkasse. (roja)