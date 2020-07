12:07 Uhr

In Eichstätt werden 300 Polizeianwärter vereidigt

Plus In Eichstätt werden 300 Polizeianwärter vereidigt. Innenminister Herrmann betont, wie notwendig die neuen Beamten sind. Die werden jetzt digital auf ihren Beruf vorbereitet

Von Manfred Dittenhofer

Knapp 300 junge Polizistinnen und Polizisten wurden vor Kurzem in der Kaserne der Bereitschaftspolizei Eichstätt vereidigt. Normalerweise findet dazu eine zentrale Feier in Nürnberg statt, bei der die über 1500 Anwärter der bayerischen Polizei ihren Amtseid ablegen. Das war heuer wegen Corona nicht möglich. So fanden die Vereidigungen dezentral an den sieben Standorten der bayerischen Bereitschaftspolizei statt.

Am Samstag wurden in Eichstätt rund 300 Polizeianwärter zum Abschluss ihrer Ausbildung vereidigt. Video: Manfred Dittenhofer

Die frisch ausgebildeten Polizisten hatten mit dem gebührenden Abstand auf dem Sportplatz Platz genommen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann war nach Eichstätt gekommen, um zu den jungen Polizisten zu sprechen und auch gleich die neu eingerichteten digitalen Seminarräume zu begutachten. Bisher gibt es vier davon in Eichstätt. Die Polizei bräuchte allerdings noch mehr.

Leitender Polizeidirektor Hubert Müller, Abteilungsführer der Bereitschaftspolizei Eichstätt, erklärte das Prinzip der digitalen Schulung. In Eichstätt werden in einem Pilotprojekt Lehrkonzepte für die gesamte bayerische Polizei ausgearbeitet. Bild: Manfred Dittenhofer

Unter den Polizeianwärtern sind sehr viele Frauen

Die jungen Polizeibeamten, darunter inzwischen auch sehr viele Frauen, mussten wegen der Versammlungsbeschränkungen auf ihre Freunde und Verwandte vor Ort verzichten. Diese konnten die Zeremonie aber als Livestream im Internet verfolgen und die knapp 300 Polizisten sehen, die nach einer zweieinhalbjährigen Ausbildungszeit der Bundesrepublik Deutschland ihre Treue schworen. Kein Beruf wie jeder andere – eher eine Berufung, wie auch Joachim Herrmann in seiner Rede hervorhob. Trotz mancher Schlagzeilen sei das Ansehen der bayerischen Polizisten in der Bevölkerung sehr hoch. Schwarze Schafe gebe es überall. Einen Generalverdacht müssten die Beamten dennoch nicht einfach hinnehmen. Wichtig sei, wie mit Verfehlungen umgegangen werde. Und da sei Bayern sehr konsequent, so Herrmann weiter. Beispiel Reichsbürger: Polizisten, die mit den Reichsbürgern sympathisierten und damit die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen würden, könnten auch keine Beamten in diesem Land sein.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (im Hintergrund, Zweiter von links) erhielt eine Vorführung, wie mit Laptop und Handy bei der Polizei digital gearbeitet wird. Bild: Manfred Dittenhofer

Herrmann erinnerte die Beamten an ihre enorme Verantwortung. Die Beamten müssten sich immer das Grundgesetz vor Augen halten. Das beginne damit, dass die Würde des Menschen unantastbar sei. Allerdings forderte dieses Recht der bayerische Innenminister auch für die Beamten ein. Bezug nehmend auf Medienkommentare verwahrte sich Herrmann gegen Diskreditierungen jeder Art und bezeichnete Kommentare, die „Polizei auf den Müll“ fordere, als geistige Brandstiftung.

Auch mit amerikanischen Polizisten könne man die bayerischen nicht in einen Topf werfen. Dort sei die Ausbildung viel kürzer und komplett anders aufgebaut. „Wer das sagt, hat sich mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt.“ Laut Herrmann schafft Bayern sieben Jahre lang jedes Jahr 500 zusätzliche Planstellen bei der Polizei. Damit wolle man den gestiegenen Anforderungen begegnen. „Sie werden dringend gebraucht, um Bayern auch in Zukunft zum sichersten Bundesland Deutschlands zu machen.“

Rund 300 Anwärter legten ihren Eid auf die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ab. Nach der Vereidigung suchte Bayerns Innenminister Joachim Herrman das Gespräch mit einigen der jungen Polizisten. Bild: Manfred Dittenhofer

Im Rahmen des Digitalseminars, das in Eichstätt als Pilotprojekt für die Ausbildung der bayerischen Polizei läuft, wurden nicht nur die vier Klassenräume mit elektronischen Tafeln ausgestattet. Die Schüler erhielten zudem sogenannte Convertible-PCs, also Laptops, die sich zu Tablets umfunktionieren lassen. Sämtliche Tafelanschriebe, Vorträge oder Tests – alles läuft direkt digital und ist als Unterlage gespeichert und verfügbar. Die digital unterstützte Lern- und Lehrpraxis kam der Bereitschaftspolizei in Eichstätt gerade recht. Da die Klassen in der Corona-Krise halbiert wurden, hatten die Anwärter eine Woche Unterricht vor Ort im Wechsel mit einer Woche Heimlernen. Durch die digitale Ausstattung konnten alle Lerninhalte vermittelt werden. Da auch im Dienstbetrieb inzwischen bei der Polizei vernetzt und digital gearbeitet wird, sei diese Arbeitsweise die notwendige Vorbereitung auf den Dienst, so der Chef der Bereitschaftspolizei Eichstätt, Leitender Polizeidirektor Hubert Müller.

