02.05.2019

In Erinnerung an die Jazzlegenden

Benny Green setzt die Reihe „Art of Piano“ am Samstag fort.

Das Tcha Limberger Trio mit Mozes Rosenberg und das Benny Green Trio kommen ins Birdland

Der Mai beginnt im Neuburger Jazzclub mit zwei Gruppen, die an zwei stilistisch ganz unterschiedliche Jazzlegenden erinnern. Mit dem Tcha Limberger Trio und Mozes Rosenberg wird am Freitag an das musikalische Erbe von Django Reinhardt erinnert. Oscar Peterson ist das große Vorbild von Benny Green, der am Samstag mit seinem Trio die Reihe „Art of Piano“ fortsetzt.

Das Tcha Limberger Trio mit Mozes Rosenberg

Das Tcha Limberger Trio, das am Freitag, 3. Mai, auftritt, mixt den zeitlosen Swing eines Django Reinhardts mit der traditionellen Musik der Sinti und Roma. Das Trio gehört zur aktuellen Generation junger Musiker, die es sich zur Aufgabe gestellt hat, das Erbe der großen Namen in die Zukunft zu führen. Einer der Protagonisten dieser Bewegung trägt den Namen Tcha Limberger. Der amerikanische World Music Report stellt den blinden Geiger aus Belgien auf eine Stufe mit den größten klassischen Violinisten wie etwa Stéphane Grappelli, die britischen Songlines finden ihn „einfach Weltklasse“. Er singt zudem auch auf Ungarisch und Rumänisch. Seine Triobesetzung mit dem Gitarristen Dave Kelbie und dem Bassisten Louis Thomas, die eine „flirrende Melange aus dem Groove Amerikas und den melancholischen Melodien der Volksgruppe der Manouche“ garantiert, wird an diesem Abend durch den holländischen Gitarristen Mozes Rosenberg zum Quartett erweitert, wie es in der Ankündigung heißt.

Am Samstagabend ist dann Benny Green wieder im Club

Am Samstagabend dann kommt Benny Green in den Club. Seit der 1991 im Hofapothekenkeller seine endgültige Heimat fand, gehört Green dort zu den mit Abstand beliebtesten Musikern. In den 1990er Jahren verging fast kein Jahr, in dem er nicht in Neuburg auftrat. In der Ankündigung heißt es über ihn, er sei ein „wuseliger, höllisch swingender Sunnyboy auf den Spuren von Oscar Peterson, gerade frisch vom Klavierstuhl von Art Blakeys Jazz Messengers kommend, Partner von Freddie Hubbard, Diana Krall, Christian McBride oder Terence Blanchard, ein bisschen introvertiert, Typ ,Wunderkind’, aber an den schwarz-weißen Tasten nie um eine Antwort verlegen“. Sein Debüt am Bösendorfer Flügel gab er mit der Bass-Legende Ray Brown.

Dann begannen die Nuller-Jahre. Green begann zu lehren und konzentrierte sich auf das Pianotrio. 2016 und 2017 kehrte er dann wieder an den Ort früherer Triumphe zurück. Nun steht eine nächste Visite an. (pm)

Telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 08431/ 41233, übers Internet unter www.birdland.de

