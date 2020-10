vor 22 Min.

In Hütting entsteht Gebiet für Tiny Houses

Rat beschließt Bebauungsplan

Klein sind sie. Und sehr mobil. Im Rennertshofener Ortsteil Hütting ist ein Areal für sogenannte Tiny Houses geplant. Der Marktgemeinderat hat den ersten Entwurf eines entsprechenden Bebauungsplanes auf den Weg durch die Genehmigungsinstanzen gebracht. Dazu muss der Flächennutzungsplan entsprechend geändert werden.

Insgesamt 20 Parzellen für die mobilen Kleinhäuser sollen laut erstem Entwurf am westlichen Ortsrand an der Schulstraße entstehen. Dazu sind Parkplätze und Lagerräume geplant. Zulässig werden sowohl das Dauerwohnen wie auch die „Fremdbeherbergung“, also Ferienhäuser, sein. Die Grundfläche eines Tiny House darf 55 Quadratmeter nicht überschreiten. Auch die Baugrenzen werden relativ eng gehalten. Da das Areal teilweise im Landschaftsschutzgebiet liegt, steht das Planungsbüro bereits in Kontakt mit der Unteren Naturschutzbehörde. Die Erschließungsstraße auf dem Grundstück wird nicht asphaltiert, sondern geschottert. Am Rand ist eine großzügige Eingrünung geplant, dazu wird ein Weidezaun das Grundstück abgrenzen. Als Nächstes wird der Plan zum ersten Mal öffentlich ausgelegt. Nach der weiteren Bearbeitung wird dann auch noch eine zweite Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgen.

Gemeinderat Gerhard Göbel gab zu bedenken, dass der Verkehr im Bereich der Tiny House Siedlung womöglich zunehmen werde. Er forderte, dass die Straße für den Durchgangsverkehr mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Fahrzeuge gesperrt werden soll. Diese Überlegungen werden bei einem späteren Planungsstand noch einmal diskutiert. (mad)