14:37 Uhr

In Ingolstadt brennt eine Mülltonne vor einem Seniorenheim

Vor einem Seniorenheim in Ingolstadt ist ein Papiercontainer in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Ein ziemlicher Schaden ist entstanden, als in der Nacht auf Sonntag ein Papiercontainer in Ingolstadt gebrannt hat. Denn bei dem Feuer wurde die Fassade eines angrenzenden Seniorenheims in Mitleidenschaft gezogen.

In der Nacht auf Sonntag ist gegen 2.15 Uhr in der Altstadt von Ingolstadt ein Papiercontainer in Brand geraten. Er befand sich direkt vor einem Seniorenheim. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein Unbekannter das Papier im Container angezündet hat. An der Fassade des Seniorenheims ist ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden.

Bei dem Feuer vor dem Seniorenheim wurde niemand verletzt

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass niemand verletzt wurde. Auch die Bewohner des Seniorenheims kamen unbeschadet davon.

Einen ähnlichen Brand hatte es in Ingolstadt vor einer Woche gegeben

Die Frage, ob das Feuer fahrlässig oder beabsichtigt gelegt worden ist, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Denn bereits eine Woche zuvor hatte es einen ähnlichen Fall gegeben. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Brand machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Ingolstadt unter der Nummer 0841/93430 zu melden. (nr)

Lesen Sie auch:

Themen folgen