17:48 Uhr

In Ingolstadt werden eine Million Bäume gepflanzt

Die Stadt Ingolstadt will in den nächsten 30 Jahren eine Million neue Bäume pflanzen. Ein paar Tausend davon hat das Forstamt bereits gesetzt.

Von Thomas Balbierer

Das „Eine Million Bäume“-Projekt der Stadt Ingolstadt ist derzeit noch ein sehr zartes Pflänzchen. Oder um genau zu sein: 12.075 zarte Pflänzchen. Vergangene Woche hat das Forstamt die ersten Setzlinge in einem Waldstück bei Haunwöhr gepflanzt – direkt an der Donau. Auf dem fruchtbaren Boden sollen Wildapfel, Wildbirne, Feldahorn, Traubenkirsche und Flatterulme wachsen und gedeihen, erklärt Hubert Krenzler, Leiter des städtischen Forstamts. Ein brusthoher Drahtzaun schützt die zierlichen Triebe vor Rehattacken. Hier und da sprießen schon die ersten grünen Blätter an den dünnen Zweigen. Noch grüner wird es, sollte bald der Regen kommen.

In Ingolstadt ist man auf der Suche nach Grundstücken

Die etwa 4400 Quadratmeter große Waldfläche – von den Ausmaßen her mit einem Schwimmbecken im Freibad vergleichbar – ist nur ein winziger Teil der groß angelegten Aufforstung des städtischen Waldes. Zwei weitere Grundstücke hat das Forstamt bereits bepflanzt, so Krenzler. Das Rathaus plant, innerhalb der nächsten 30 Jahre insgesamt 250 Hektar neue Waldflächen zu schaffen. Oder eben eine Million Bäume, wie der griffige Projektname deutlich macht. Die Aufforstung solle dazu führen, „die Lebensqualität in Ingolstadt dauerhaft und nachhaltig“ zu sichern, sagt Oberbürgermeister Christian Lösel (CSU). Die Stadt geht von Grundstückskosten in Höhe von 25 Millionen Euro aus, denn einen Großteil der Flächen muss die Stadt erst kaufen. „Wir besitzen derzeit etwa zehn Prozent der benötigten Fläche“, sagt Krenzler. „Wir sind immer auf der Suche nach Grundstücken.“

Das Rathaus will nun jährlich zehn Hektar Land für eine Million Euro ankaufen und jedes Jahr etwa acht Hektar neu bepflanzen. „Da die Aufforstungen im Regelfall in das Ökokonto eingestellt und später als Ausgleichsfläche oder Ersatzmaßnahme dienen können, wäre eine Refinanzierung der Maßnahmen zu einem großen Teil gewährleistet“, teilt das Rathaus mit. Außerdem sollen im Haushalt jährlich 80.000 Euro für die Aufforstung eingeplant werden.

Ingolstadt trifft mit dem Baumprogramm einen Nerv

In Zeiten von „Rettet die Bienen“ und den Klimaprotesten von „Fridays for Future“ trifft Ingolstadt mit dem Baumprogramm einen Nerv. Bei einem Besuch des neubepflanzten Stücks in Haunwöhr äußert sich auch Umweltreferent Rupert Ebner (Grüne) positiv über das Projekt. Es sei „Ausweis einer nicht profitorientierten, sondern nachhaltigen Waldwirtschaft.“ Die neuen Natur- und Waldflächen würden die Biodiversität und den Klimaschutz langfristig stärken. „Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe“, sagt der berufsmäßige Stadtrat. Das Gremium hat den Plänen grünes Licht gegeben. Ebner mahnt aber auch: „Das Projekt darf kein Vorwand sein, nun in der Stadt noch mehr zu versiegeln.“

Sieben Hektar Wald will das Forstamt in diesem Jahr neu anlegen. Ein Großteil davon werde im Herbst gesetzt, sagt Hubert Krenzler. Auf einer Karte hat sein Amt jene elf Flächen markiert, auf denen heuer aufgeforstet werden soll. Neben Haunwöhr sind Grundstücke in den Stadtteilen Dünzlau, Unsernherrn, Zuchering, Mailing, Etting und Oberhaunstadt eingezeichnet. Aufgeforstet wird besonders an den dünn besiedelten Rändern des Stadtgebiets, im Innenstadtbereich sind keine neuen Bäume geplant, obwohl sich das manch ein Bürger vielleicht gewünscht hätte.

Ohnehin seien Bäume und Wälder ein emotionales Thema, sagt Umweltreferent Ebner. Er berichtet von einem russischen Wissenschaftler, den er bei einem Besuch zu einer uralten Eiche geführt habe. Der Mann habe den dicken Baumstamm minutenlang umarmt, sagt Ebner und lacht. „Ein Wissenschaftler!“

Bis man die neuen Bäume in Ingolstadt jedoch umarmen kann, ohne die zarten Pflänzchen zu verletzen, wird noch einige Zeit vergehen.

