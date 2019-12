16:22 Uhr

In Ingolstadt wird vor der Wahl um Unterschriften gekämpft

Neue Gruppierungen brauchen 385 Unterschriften, um bei der Kommunalwahl im März antreten zu können. In Ingolstadt wollen mindestens drei von ihnen die Hürde schaffen.

Von Luzia Grasser

Der Kommunalwahlkampf wird erst nach den Weihnachtsferien richtig an Fahrt aufnehmen. Doch wer darf überhaupt antreten? Wer taucht schließlich als Stadtratskandidat im kommenden Jahr auf dem Wahlzettel auf?

Drei Ingolstädter Gruppierungen wollen zum ersten Mal bei der Kommunalwahl antreten

Mindestens drei Gruppierungen, die in den Ingolstädter Stadtrat einziehen wollen, müssen in den kommenden Wochen erst um die dafür nötigen Unterschriften kämpfen. Es sind die Junge Union (die nicht mit der CSU, sondern auf einer eigenen Liste antreten will), die Unabhängigen Demokraten Ingolstadts (UDI) sowie Grün-Links Ingolstadt (GLI). Die PARTEI hat zwar ebenfalls angekündigt, bei den Wahlen antreten zu wollen, hat bislang aber noch keinen Wahlvorschlag eingereicht. Auch für sie würde die Unterschriftenhürde gelten.

Gruppierungen und Parteien, die bislang nicht in den Ingolstädter Stadtrat gewählt worden sind und auch bei Bundes- und Landtagswahlen in Bayern nicht über die Fünf-Prozent-Hürde gekommen sind, müssen in den kommenden Wochen Unterschriften sammeln. In Ingolstadt brauchen sie 385 Befürworter, das regelt das Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz. Die Anzahl richtet sich nach der Einwohnerzahl der Kommune. In München sind beispielsweise 1000 Unterschriften nötig.

Vertreter der Gruppen sitzen bereits im Ingolstädter Stadtrat

Vertreter aller drei Gruppierungen sitzen zwar bereits im Ingolstädter Stadtrat, aber sie sind bei der jüngsten Wahl 2014 über eine andere Liste eingezogen. Markus Meyer, Spitzenkandidat der Jungen Liste, sitzt aktuell für die CSU im Stadtrat, und auch die vier UDI-Stadträte, darunter Bürgermeister Sepp Mißlbeck, wurden einst für andere Parteien gewählt (CSU, Freie Wähler, ÖDP). Im Gegensatz zur Jungen Union haben die UDI mit Jürgen Köhler einen eigenen Oberbürgermeisterkandidaten.

Henry Okorafor war früher Grünen-Stadtrat und ist mittlerweile Einzelkämpfer der von ihm gegründeten GLI. Für sie tritt er im kommenden Jahr als OB-Kandidat an.

Seit 19. Dezember können alle wahlberechtigten Ingolstädter für die Listen oder die jeweiligen OB-Kandidaten im Rathaus unterschreiben. Was nicht möglich ist: Niemand kann mit seiner Unterschrift mehrere Listen (oder mehrere OB-Kandidaturen) gleichzeitig unterstützen. Nicht unterschreiben dürfen auch Ingolstädter, die selbst für den Stadtrat kandidieren.

Wie viele Unterschriften für die jeweiligen Parteien bereits abgegeben worden sind, darf Stefan Freihart, Sachgebietsleiter Wahlorganisation bei der Stadt Ingolstadt, nicht sagen. Denn das wäre eine „unzulässige Beeinflussung“. Nur Vertretern der Gruppierungen darf er Auskunft geben. Einige Zeit ist noch, in der die Wählergemeinschaften in der Stadt für die nötigen Stimmen werben können. Bis zum 3. Februar kann unterschrieben werden, dazu gibt es im neuen Jahr auch Sonderöffnungszeiten des Rathauses an einigen Samstagen. Wahlvorschläge selbst können bei der Stadt noch bis zum 23. Januar eingereicht werden.

Auch bei der Kommunalwahl 2014 wurde im Vorfeld um Unterschriften gekämpft. Die Bürgergemeinschaft Ingolstadt (BGI) mit ihrem Vorsitzenden Christian Lange hatte die benötigten Unterschriften bereits eine Woche vor Fristende beisammen, heute hat die BGI-Fraktion im Stadtrat vier Mitglieder. Die Piratenpartei ist damals an der Hürde gescheitert.

