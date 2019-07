vor 37 Min.

In Ingolstadt wird weiter über Flüchtlinge debattiert

Im Ingolstädter Stadtrat ging es um Solidarität, Fluchtursachen und Hilfe für Afrika. Erneut wurde Kritik am Ankerzentrum laut. Am Montag kommt Ministerpräsident Söder nach Manching.

Das Drama der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer bleibt. Und natürlich auch die damit verbundene Flüchtlingsdebatte. In der EU (die sich nach wie vor nicht final auf einen Verteilungsschlüssel für die aus dem Mittelmeer geretteten Menschen einigen kann), in Berlin, aber auch in den Kommunen. In Ingolstadt und Manching, wo nicht wenige derer, die in Europa ein neues Leben beginnen wollen, ankommen. In den verschiedenen Unterkünften, und in dem sogenannten Ankerzentrum mit seinen verschiedenen Dependancen.

Wie brisant das Thema ist und wie emotional die Diskussion über Fluchtursachen und Hilfe für die Asylsuchenden nach wie vor geführt wird, zeigte sich am Donnerstag erneut im Stadtrat. Während dort über den Antrag der Grünen-Fraktion diskutiert wurde, ob Ingolstadt sich der bundesweiten Solidaritätsaktion „Sicherer Hafen“ anschließt, kamen die ersten Nachrichten von dem womöglich schwersten Bootsunglück in diesem Jahr. Über hundert Migranten werden nach Angaben der libyschen Küstenwache vermisst.

Ingolstadt erklärt sich nicht zum „Sicheren Hafen“

Die Grünen hatten beantragt, dass Ingolstadt sich an der von der „Seebrücke“ angestoßenen Aktion „Sicherer Hafen“ beteiligen und sich so mit Menschen auf der Flucht solidarisieren möge. Ferner solle die Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeiten anstreben, die private Seenotrettung zu entkriminalisieren und die „schnelle und unkomplizierte Aufnahme und Unterbringung von aus akuter Seenot geretteten Menschen“ zu prüfen. Grünen-Stadtrat Christian Höbusch hatte an den Rat appelliert, dieses „Signal der Mitmenschlichkeit“ zu senden.

Die „Seebrücke“ setzt sich dafür ein, dass Menschen, die fliehen mussten, „einen Ort zum Ankommen finden“. Dort, wo die Bundesrepublik ihrer Verantwortung nicht gerecht werde, müsse die kommunale Politik tätig werden, heißt es auf der Homepage der internationalen Bewegung. Viele deutsche und ein paar bayerische Städte haben sich bereits solidarisch erklärt. Höbuschs Antrag wurde im Stadtrat letztlich (sehr knapp) abgelehnt. Man einigte sich dafür aber (fast) einstimmig auf einen Alternativ-Vorschlag.

Parteiübergreifend waren sich Stadtrat und Stadtspitze einig, dass Menschen in Seenot immer gerettet werden müssen. Was ein Beitritt zu einer Aktion wie der „Seebrücke“ allerdings konkret bringen soll, darüber waren die Meinungen sehr auseinandergegangen.

Die Vorsitzende der CSU-Fraktion, Patricia Klein, etwa war gegen den Antrag. Auch sie empfinde „Hochachtung“ vor den Rettern. Aber sie wolle nicht verantwortlich dafür sein, dass sich Menschen in Nordafrika auf den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer machten, weil sie glaubten, ihre Reise führe zu einem „Sicheren Hafen“. Das (Schlepper-)Problem müsse auf EU- und Bundesebene gelöst werden. Ingolstadt sei da das „schwächste Glied in der Kette“.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Achim Werner plädierte dagegen für den „Sicheren Hafen“: „Das ist ein Akt der Humanität, dem sich der Stadtrat nicht verschließen darf.“

Flüchtlingspolitik: Ingolstadts Oberbürgermeister macht Alternativ-Vorschlag

Man einigte sich letztlich auf den Alternativ-Vorschlag von Oberbürgermeister Christian Lösel (CSU). Wie berichtet, soll nun unter der Überschrift „Sichere Hilfe“ eine Arbeitsgruppe bis Dezember Vorschläge zur Flüchtlingsproblematik erarbeiten. Es geht dabei unter anderem darum, Fluchtursachen zu bekämpfen und - neben Legmoin - ein weiteres Projekt vor Ort in Afrika zu unterstützen.

Zu tun gibt es genug. Nicht nur in Afrika auch in Ingolstadt. UDI-Stadträtin Dorothea Soffner hatte in der Debatte zuvor nämlich rhetorisch gefragt, wo der sichere Hafen in Ingolstadt denn sei, wenn Flüchtlinge hier ins Ankerzentrum kämen.

Ankerzentrum Manching/Ingolstadt bleibt in der Kritik

Wie berichtet hatten erst vergangene Woche der Verein „Ärzte der Welt“, die Frauenrechtsorganisation Solwodi und der Helfer-Verband die Zustände auch im hiesigen Ankerzentrum heftig kritisiert. Kritik an den Abschiebelagern gibt es schon lange. Im Juni erst hatten in einer sogenannten „Ingolstädter Erklärung“ Parteien, Vereine, Verbände, Initiativen und eine ganze Reihe privater Unterzeichner die Lebensbedingungen dort als „menschenunwürdig“ kritisiert. Die für die Einrichtungen zuständige Regierung von Oberbayern hatte das zwar „entschieden“ zurückgewiesen. Das Thema aber bleibt.

Am Montag werden der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann in Manching erwartet. Sie besuchen das „Landesamt für Asyl und Rückführungen“, das es nun seit einem Jahr neben dem Abschiebelager gibt.

Schwer kranker Nigerianer vor der Abschiebung?

Bei Abschiebungen sorgen immer wieder besondere Härtefälle für Unverständnis und Aufsehen: Aus der Ingolstädter Dependance des Ankerzentrums in der Marie-Curie-Straße sollte zuletzt ein Nigerianer abgeschoben werden. Als die Polizei kam, um ihn zum Flughafen zu bringen, habe er sich selbst verletzt und sich laut Polizei mit einem Rasiermesser eine Wunde am Kopf zugefügt. Die Beamten hätten ihn daran hindern wollen, wobei es zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Ein schwieriger Einsatz, bei dem – den weiteren Polizeiangaben zufolge – auch ein Beamter verletzt wurde. Der Flüchtling muss laut Polizei nun auch mit einem Strafverfahren rechnen. Er sei zudem weiter „ausreisepflichtig“.

Nach Informationen unserer Zeitung soll der Asylsuchende an Hepatitis B und D und einer Leberzirrhose erkrankt sein. Nach dem Polizeieinsatz kam er zunächst ins Klinikum. In Deutschland wird der kranke Mann medizinisch versorgt. Sollte er aber, was zumindest zu befürchten steht, demnächst in Abschiebehaft genommen und dann nach Italien abgeschoben werden, fürchten Flüchtlingshelfer um sein Leben. Bei der Versorgungslage für Flüchtlinge in Italien, so heißt es, werde er bald sterben. (kuepp, dpa, nr)

