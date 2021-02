vor 36 Min.

In Königsmoos brennt eine Hütte - 18.000 Euro Schaden

Brand in Königsmoos: Am Sonntagabend musste die Feuerwehr wegen einer brennenden Gartenhütte anrücken.

In Königsmoos brennt am Sonntagabend eine Gartenhütte. Drei Feuerwehren rücken an und löschen den Brand.

Durch einen Knall wurde am Sonntag gegen 22 Uhr ein 57-jähriger Mann aus Untermaxfeld aufgeschreckt. Als zudem noch der Strom im Wohnhaus weg war, machte sich der Mann auf die Suche nach dem Grund und stellte massive Rauchentwicklung in der Gartenhütte seines Anwesens in der Pfalzstraße in Königsmoos fest.

Brand in Königsmoos: Gartenhütte brennt ab

Durch die alarmierten Feuerwehren aus Untermaxfeld, Obermaxfeld und Neuburg konnte der Brand gelöscht werden. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Ob eine auf der Gartenhütte befindliche Photovoltaik-Anlage brandursächlich war, bedarf weiterer Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro beziffert. (nr)

