16:04 Uhr

In Königsmoos wurde die neue Kindertagesstätte eingeweiht

Die Gemeinde Königsmoos weihte in Ludwigsmoos ihr neues Kindergarten- und Kinderkrippengebäude ein. In der aufstrebenden Gemeinde werden die neuen Plätze dringend benötigt.

Von Michael Geyer

Kinderkrippenleiterin Carola Hanikel freute sich sehr über den Neubau des Kindergartens und der Krippe: „Das Werk ist gelungen. Ein Haus, in dem sich die Kinder wohlfühlen. Endlich haben wir genug Platz für eine kindgerechte Atmosphäre.“ Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wurde das Gebäude am Samstag eingeweiht. Sie zitierte Churchill, der gesagt hatte, eine Gemeinde könne ihr Geld nicht besser anlegen, als dass sie es in ihre Kinder stecke.

Wegen des Regens musste die Einweihungsfeier in den Bewegungsraum verlegt werden

Angela Dreher, Leiterin des Kindergartens, schloss sich zu 100 Prozent ihrer Meinung an und dankte den Mitarbeitern des Bauhofs und den Gemeindegärtnerinnen für die gelungene Gestaltung der Außenanlagen mit vielen Spielmöglichkeiten. Doch nicht nur die zwei Chefinnen strahlten, auch die Kinder freuten sich über ihr neues schönes Zuhause und brachten dies gleich zu Beginn der Einweihungsfeier mit einem schwungvollen musikalischen „Hallo, es geht einfach los“ zum Ausdruck. Vergessen war der Regen, der die Verantwortlichen zwang, die Einweihungsfeier in den Bewegungsraum zu verlegen, wo es recht eng zuging und auch der einstudierte Tanz nicht vorgeführt werden konnte. Auch Bürgermeister Heinrich Seißler zeigte sich sehr zufrieden und dankte dem Architektenpaar Claudia Maria und Helmut Schwalm und den Fachplanern und Fachfirmen für ihre fristgerechte und kompetente Arbeit. Der geschätzte Kostenrahmen von 2,8 Millionen Euro konnte eingehalten werden. Der Freistaat übernimmt fast die Hälfte davon.

„Der Kreis wird immer größer“, sangen die Kinder des Kindergartens und verdeutlichten, wie rasant sich die Gruppenanzahl entwickelt hat. 1990 waren es drei Gruppen, 2017 waren es elf. Bild: Michael Geyer

Die Investition sei für die Gemeinde „sehr gut und sinnvoll angelegtes Geld“, für das man „ganz hervorragende Betreuungsmöglichkeiten“ erhalten habe. Seißler erinnerte daran, dass die Gemeinde mit dem jetzigen Neubau schon die dritte Verbesserungsmaßnahme durchgeführt hatte: Bereits 2012 gab es den Anbau an den Kindergarten. Als 2015 die neue Kinderkrippe fertiggestellt worden war, habe er sich nicht vorstellen können, dass nach kurzer Zeit erneut eine Erweiterung notwendig würde. Mit diesem Neubau, der eng am Bedarf orientiert sei, trage der Gemeinderat den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung und ermögliche eine zeitgerechte und qualifizierte Betreuung für die Kinder in acht Kindergarten- und fünf Krippengruppen.

Im Erdgeschoss befindet sich ein Speiseraum

Im neu errichteten Gebäude befinden sich im Erdgeschoss ein großzügig geplanter Speiseraum für alle Kinder, ein Bewegungsraum und die Räumlichkeiten für eine weitere Krippengruppe. Im Obergeschoss ist Platz für drei Kindergartengruppen, für einen Mehrzweckraum und Personalräume. Im Dachgeschoss gibt es weitere Betreuungsräume und für jede Kindergartengruppe einen eigenen Schlafsaal. Weil aber Königsmoos eine aufstrebende Gemeinde sei, wäre es leicht möglich, dass man sich in ein paar Jahren an gleicher Stelle wieder sehe, blickte Landrat Peter von der Grün in die Zukunft, lobte die optimalen Rahmenbedingungen für die Königsmooser Kinder und überreichte einen Scheck.

Einen essbaren symbolischen Schlüssel übergab Architektin Maria Schwalm (rechts) an die Leiterinnen der Kinderkrippe (Carola Hanikel) und des Kindergartens (Angela Dreher, links daneben). Bild: Michael Geyer

Auch die Königsmooser Musi unter der Leitung von Grit Braun passte sich der guten Stimmung an: „Fest der Freude“ und „Festtagshymne“ hießen die Choräle, mit denen die Musikanten die Segnung der neuen Räumlichkeiten durch die evangelische Pfarrerin Cornelia Dölfel und ihren katholischen Kollegen Thomas Pendanam umrahmten. „Kinder wollen lernen und möglichst viel wissen“, hob Pfarrerin Cornelia Dölfel heraus. Ganz im Sinne der Fröbel-Pädagogik stelle die Gemeinde eine förderliche Umgebung zur Verfügung, in der die Grundsteine für lebenslanges Lernen und soziale Kompetenz gelegt würden. Nach der Einweihung gab es beim Tag der offenen Tür Kinderschminken, Edelsteine sieben, ein Krippenquiz und eine Zaubershow. Die Besucher durften an einem großen Bild mitmalen und genossen die Bewirtung durch den Elternbeirat.

