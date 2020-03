vor 35 Min.

In Neuburg bleiben die Strompreise stabil

Die Stadtwerke Neuburg halten die Strompreise für das Jahr 2020 auf Niveau – entgegen dem bundesweiten Trend. Wie sie den weiter steigenden Entgelten begegnen.

Die Welle der Strompreiserhöhungen in Deutschland ebbt nicht ab. Bereits im Januar haben 543 Grundversorger ihren Strom verteuert. Die Neuburger Stadtwerke halten entgegen dem bundesweiten Trend, die Strompreise für das gesamte Jahr 2020 stabil. Die Stadtwerke konnten die Netzentgelte im Strom für Haushaltskunden gegenüber dem Vorjahr um 17,6 Prozent reduzieren. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Neuburg hervor.

Für die Neuburger Stadtwerke ergeben sich neue Optionen

Laut einer Veröffentlichung der Firma „ene´t“, einem unabhängigen Systemhaus für die deutsche Energiewirtschaft, konnten die Stadtwerke Neuburg bundesweit die zweitstärkste Reduzierung der Netzentgelte durchführen und sind bei den Netzbetreibern mit den günstigsten Netzentgelten zu finden. Um den weiter steigenden vorgelagerten Netzentgelten entgegenzuwirken, haben die Stadtwerke eigenen Angaben zufolge nur die Möglichkeit, die Kosten für den Betrieb des städtischen Verteilnetzes so weit als möglich effizient zu gestalten – unter Aufrechterhaltung der Qualitätsansprüche im Sinne einer steten Versorgungssicherheit.

Trotz der mittlerweile hohen Komplexität der Energiewirtschaft ergeben sich in Verbindung mit den weiteren Geschäftsfeldern der Neuburger Stadtwerke zusätzliche Optionen. So hat die gezielte Einbindung von Erneuerbaren Energien im Stadtgebiet in Verbindung mit dem Ausbau der Nahwärme positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Strompreise in Neuburg. (nr)

