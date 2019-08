vor 22 Min.

In Neuburg brennen hunderte Lichter für Europa

Die Pfarreiengemeinschaft Sankt Peter und Heilig Geist veranstaltet am 15. August eine große Lichterprozession. Woher die Tradition kommt.

Von Marcel Rother

Ein wenig Beistand von oben kann Europa in diesen politisch so hitzigen Zeiten sicher gut gebrauchen. Das haben sich wohl auch die Veranstalter der Pfarreiengemeinschaft St. Peter und Hl. Geist gedacht und ihre Lichterprozession am 15. August unter das Motto „Maria – Königin des Friedens. Gemeinsam Beten für ein vereintes Europa“ gestellt.

Schon die erste große Lichterprozession im Jahr 2016 zog hunderte Menschen an, die sich mit brennenden Kerzen im Schlosshof versammelten, berichtet Pfarrer Anton Tischinger, einer der Initiatoren. Von da an war klar: Die Lichterprozession an Maria Himmelfahrt soll ein fester Bestandteil im Kalender der Pfarreiengemeinschaft werden. In diesem Jahr treffen sich die Teilnehmer um 20.30 Uhr im Schlosshof, wo Kerzen verteilt werden. Dann, nach einer kurzen Lesung, zieht der Tross in Begleitung der Stadtkapelle Neuburg gemeinsam die Amalienstraße hinauf zum Karlsplatz mit seinem Marienbrunnen. Zum ersten Mal werden Gläubige aus Wagenhofen und Ballersdorf auch eine Tragemadonna dabei haben, sagt Tischinger.

Anfänge der Lichterprozessionen in Europa reichen ins 7. Jahrhundert zurück

Die Anfänge der Lichterprozessionen lassen sich bis ins 7. Jahrhundert zurückverfolgen. Dabei erleben sie als eine spezielle Art des Wallfahrens gerade in jüngster Vergangenheit wieder vermehrt Zuspruch in der Bevölkerung. Tischinger erklärt das so: „Sie sind Zeichen eines Miteinanders in einem besonderen Anliegen, vergleichbar mit politischen Demonstrationen wie der Fridays-for-Future Bewegung.“ Nur dass die Anliegen in diesem Fall betend in die Welt getragen würden. Dieses Gehen, Beten oder auch nur meditativ dabei sein werde als Gemeinschaftserlebnis von vielen geschätzt. Gleichzeitig zeige sich die Kirche in neuem Licht: Sie verlässt den geschlossenen Raum, geht auf die Straße, hin zu den Menschen. „Die Religion und die Konfession spielen dabei keine Rolle“, sagt Tischinger.

Prozession in Neuburg will Zeichen für Europa setzen

Wohl aber die Symbolkraft der Prozession, sie sei vergleichbar mit einer kurzen Pilgerreise. Raus aus dem sicheren Hafen – hier der Schlosshof – rein in die Freiheit – die Straße hinauf zum Karlsplatz, ein Symbol für das Ungewisse. Im übertragenen Sinne aber auch für die Unsicherheit der politischen Verhältnisse dieser Tage. Deshalb werde an der Mariensäule, die besonders beleuchtet sein wird, nicht nur Maria, der Königin des Friedens, gehuldigt. Sondern die Prozession wolle auch ein Zeichen setzen, ein Zeichen für Europa: „Als äußeres Zeichen werden wir Europafahnen mittragen und die Stadtkapelle wird die Europahymne spielen“, sagt Tischinger. Als inneres Zeichen könne gebetet werden. Zum Dank für den Wohlstand, den Reichtum an Kulturen und den Frieden, die Europa ermöglicht. Verbunden mit der Bitte, dass all das erhalten bleibe, sagt Tischinger. Müsse Religion in dieser Form politisch werden? Sie müsse nicht, aber in diesem Fall sei es ihm ein Anliegen, sagt der Seelsorger. Denn ohne Europa stünde ein ganzes Wertesystem auf dem Spiel, das letztlich auch ein christliches sei. Darauf möchte er aufmerksam machen und ein sichtbares Zeichen setzen. Und hofft, dass sich viele der Lichterprozession anschließen. Sie ist eine der größten in der Region. Bei Regen wird in der Hofkirche gefeiert.

