vor 39 Min.

In Neuburg gründet sich eine neue Wählergruppierung

Sie heißt WIND und der Name ist Programm: Für frischen Wind in der Neuburger Politikszene will eine neue Wählergruppe sorgen. An der Spitze steht Frank Thonig.

Am Donnerstag hat sich im Gasthaus Pfafflinger in Neuburg die Wählergruppe „Wähler Initiative Neuburg Donau“, kurz „WIND“, gegründet. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, ist die „Wähler Initiative Neuburg Donau“ eine Vereinigung von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Neuburg, deren Zweck es sei, aktiv durch Mitarbeit in der Stadtvertretung an der Erfüllung kommunaler Aufgaben mitzuwirken und das Wohl der Einwohner zu fördern. Dies gelte insbesondere durch die Teilnahme an den kommenden Kommunalwahlen am Sonntag, 15. März 2020.

Die Wählergruppe „Wähler Initiative Neuburg Donau“ vertritt dabei Bürger in allen kommunalen Angelegenheiten ausschließlich nach sachbezogenen, parteipolitisch unabhängigen und ideologiefreien Grundsätzen, heißt es weiter. In den Vorstand wurden einstimmig gewählt: Frank Thonig (Sprecher und Vorsitzender), Dr. Franziska Hildebrandt (Stellvertretende Vorsitzende), Christa Brüning (Schatzmeisterin) sowie Anita Kerner, Andrea Haberzettel, Noppo Heine, Norbert Specht, Helge Heinemann und Max Haberzettel (alle Beisitzer).

Die Wählergruppe „Wähler Initiative Neuburg Donau“ werde in den kommenden Wochen einen Kandidaten zum Oberbürgermeister sowie Kandidaten für die Stadtratsliste für die Kommunalwahlen 2020 aufstellen und inhaltlich Position zu den wichtigen Themen in der Stadt Neuburg beziehen. Interessierte Bürger seien herzlich eingeladen, in der Wählergruppe mitzuwirken. (nr)

Weitere Informationen folgen.

Themen Folgen