In Neuburg ist das Sterben teuer

Plus Bestattungen werden immer teurer, erst dieses Jahr hat die Stadt wieder die Gebühren erhöht. Wir haben nachgefragt, was in Neuburg besonders viel Geld kostet.

Es ist ein Thema, mit dem sich niemand wirklich gerne auseinandersetzt: die Beerdigung. Wenn Menschen sterben, hinterlassen sie nicht nur trauernde Angehörige, sondern in der Regel auch eine große Rechnung. Denn Bestattungen kosten viel Geld – in Neuburg sind sie sogar besonders teuer.

Der Verein Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas hat auf seiner Internetseite die durchschnittlichen Kosten städtischer Friedhöfe zusammengetragen, um zumindest etwas Klarheit zu schaffen. Dabei fällt auf, dass in Neuburg Bestattungen teuer sind. Ein Beispiel: Die Nutzung eines Erdwahlgrabs für 20 Jahre inklusive Beisetzung kostet in Neuburg durchschnittlich satte 2000 Euro – und damit fast doppelt so viel wie in Dillingen. Während Angehörige in Neuburg für die zehnjährige Nutzung eines Urnenreihengrabs inklusive Beisetzung 1000 Euro hinblättern müssen, kostet das gleiche Paket in Donauwörth gut 500 Euro. Zudem ist in Neuburg noch etwas auffällig, wie Aeternitas-Pressesprecher Alexander Helbach sagt: „Dass die Beisetzung teurer ist als die Nutzung, ist schon ungewöhnlich.“

Friedhöfe in Neuburg: Unterhalt ist kostenintensiv

Iris Rehm, Betriebsleiterin der Friedhofsverwaltung der Stadt Neuburg, erklärt die Preise mit hohen Unterhaltungskosten: „Die Gebühren werden über eine Satzung festgelegt. Die städtischen Friedhöfe sind kostenrechnende Einrichtungen, die eine angemessene Kostendeckung erreichen sollten.“ Der Unterhalt der städtischen Friedhöfe, vor allem der beiden großen an der Franziskaner- und der Grünauer Straße, sei sehr kostenintensiv, erklärt Rehm.

Zudem hat die Kommune mit einem weiteren Problem zu kämpfen: „Viele Grabnutzungsberechtigte verlängern die Nutzungsdauer ihrer Familiengräber (Wahlgräber) nicht mehr, das heißt, wir haben immer mehr Leerstände“, erklärt Betriebsleiterin Rehm. Dadurch wird der Friedhof noch pflegeintensiver. „Wir wandeln diese in Urnenerdgräber um, damit Leerstände vermieden werden.“ Neben den behördlichen Kosten fallen für Angehörige noch weitere Kosten an. Sonstige Posten wie die Lieder, die auf einer Beerdigung gespielt werden, oder die Benutzung der Leichenhalle veranschlagt die Stadt bei einer klassischen Sargbestattung mit 180 Euro.

Ehrenamt senkt Preise auf kirchlichen Friedhöfen

Günstiger sind die Summen auf den Friedhöfen, die die Kirche unterhält. Die Verwalterin des Friedhofs in Ried, Sylvia Roßkopf, mutmaßt: „Bei den Kosten der Stadt ist der Verwaltungsaufwand mit einberechnet. Wir hingegen arbeiten ehrenamtlich.“ Die Nutzung eines Erdwahlgrabes auf 20 Jahre inklusive Instandhaltung kostet in Ried durchschnittlich rund 300 Euro weniger als bei städtischen Friedhöfen.

Wer sich ein Grab auf dem städtischen Friedhof in der Grünauer Straße aussucht, muss nach dem Tod eine nicht unwesentliche Summe aufbringen. Bild: Bastian Sünkel (Archivbild)

Um die zum Teil hohen Preise zu umgehen, setzen mittlerweile viele Menschen auf alternative Bestattungsformen. Besonders beliebt sind sogenannte Baumbestattungen. Diese sind vereinzelt auch in Neuburg möglich, sagt Rehm: „Von den drei Bäumen mit Baumgräbern auf dem Neuen Friedhof sind zwischenzeitlich fast alle belegt. Es ist geplant, weitere Baumgräber zur Verfügung zu stellen.“ Zwar nehme die Nachfrage nach Baumbestattungen auch in Neuburg zu – 2016 waren es noch drei, 2018 immerhin zehn –, einen großen Bedarf sieht die Stadt jedoch nicht.

Friedwald in Pappenheim: Rund 100 Bestattungen pro Jahr

Der nächste größere Friedwald liegt im mittelfränkischen Pappenheim im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Seit 2013 gibt es ihn, einige Neuburger sind dort begraben. Rund 100 Bestattungen pro Jahr finden im Wald von Eckhard Freist statt. „Keiner möchte seiner Familie nach dem Tod zur Last fallen, deshalb scheint die Nachfrage nach Baumbestattungen weiter zu steigen“, erklärt er.

Das Bequeme daran ist: Bei einer Beisetzung im Friedwald handelt es sich um eine Endbestattung – „auch in Sachen Pflege ist damit wirklich Schluss“, sagt Freist. Dafür gibt es in jedem Friedwald einige Vorschriften: Es kommt nur eine einheitliche Urnenform zum Einsatz. Diese ist ganz aus Holz und damit vollständig biologisch abbaubar. Zudem dürfen die Angehörigen keine Grabmäler oder Ähnliches errichten. „Wenn einem eine Blumenzwiebel aus der Tasche fällt, dann ist das kein Problem. Alles andere wird entfernt, die Betroffenen können es sich dann bei Bedarf wieder abholen“, betont der Förster.

Pappenheim: So viel kostet ein Platz im Friedwald

Die Preise in den bundesweit über 60 Friedwäldern können zwar an einzelnen Standorten abweichen, setzen sich im Grunde aber wie folgt zusammen: Einen Platz im Friedwald gibt es ab 490 Euro, einen Baum, der mehrere Grabstätten für Familienmitglieder beherbergt, kann man ab 2490 Euro erwerben. Diese Kosten umfassen jeweils das Nutzungsrecht, den Eintrag in das Baumregister, den Lageplan des Baumes und die Friedwald-Urkunde als Grabnachweis.

Dazu kommen im Trauerfall jeweils die Beisetzungskosten in Höhe von derzeit 350 Euro. Diese beinhalten die Graböffnung und -schließung sowie die biologisch abbaubare Urne. Mittlerweile gebe es auch eine Vielzahl von Umbettungen. Urnen, die von Zeit zu Zeit aus Urnenwänden raus müssen, können in eine Friedwaldurne umgewandelt werden.