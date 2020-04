vor 38 Min.

In Neuburg müssen wieder Parktickets gelöst werden

Ab 27. April öffnen auch in Neuburg wieder die meisten Geschäfte. Deshalb gelten ab diesem Tag wieder die üblichen Gebühren.

Ab kommenden Montag, 27. April, dürfen gemäß staatlicher Vorgaben wieder zahlreiche Geschäfte in der Neuburger Innenstadt öffnen. Die Stadt Neuburg geht davon aus, dass dann auch wieder deutlich mehr Autos in der Innenstadt unterwegs sein und dort auch parken werden. Damit Kunden auch einen Parkplatz finden und die Plätze nicht von Dauerparkern belegt werden, startet am gleichen Tag die Parkraumbewirtschaftung im gesamten Stadtgebiet. Somit gilt ab 27. April wieder die reguläre Parkscheinpflicht. Betroffen sind alle oberirdischen Parkplätze sowie die städtischen Tiefgaragen.

Die Parkscheinpflicht war vorübergehend ausgesetzt worden, nachdem mit den Ausgangsbeschränkungen alle Geschäfte und Gastrobetriebe schließen mussten.

An dieser Stelle weist die Stadt Neuburg noch mal ausdrücklich darauf hin, dass die kostenpflichtigen Parkplätze dem örtlichen Handel zugute kommen, weil dadurch gewährleistet werden kann, dass Parkflächen rollierend genutzt werden. Samstags können Autos wie zuvor drei Stunden kostenlos geparkt werden. (nr)

Themen folgen