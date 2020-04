In Neuburg sind die Immobilienpreise  noch nicht infiziert

Plus Wie die Volks- und Raiffeisenbank Neuburg-Rain und der Mieterverein in Ingolstadt die Auswirkungen dieser außergewöhnlichen Zeit beschreiben.

Angeboten werden eine Zweizimmer-Wohnung für 750 Euro, ein Penthouse für 1000 Euro oder eine „Traumwohnung“ für 1250 Euro. Wer auf den einschlägigen Internetportalen nach Mietwohnungen in Ingolstadt schaut, der hat die Auswahl. Doch unter einem Quadratmeterpreis von zehn Euro ist kaum eine Wohnung zu finden, die meisten Angebote bewegen sich um die elf oder zwölf Euro. Wo sind die Spuren der Corona-Krise, wo die prognostizierten Auswirkungen des Lockdowns auf die Miet- und Kaufpreise? Nicht spürbar, wenn man einmal vom Angebot der Video-Wohnungsbesichtigung absieht. Das trifft derzeit auch auf den Immobilienbereich oder das Kreditgeschäft zu, wie beispielhaft der Vorstand der Raiffeisen-Volksbank Bank Neuburg-Rain, Werner Halbig, berichtet.

Wie er sagt, seien die Mitarbeiter in der Kreditabteilung gerade gut beschäftigt. In diesem Bereich sei auch deshalb so viel los, weil die Bank derzeit viele Kunden – ob Privat- oder Geschäftskunden – unterstützt, um in den für manchen besonders herausfordernden Zeiten „so pragmatisch zu helfen, wie und wo es geht“. „Und da können wir einiges tun, weil unsere Kunden bei ihren Investitionen von Haus auf vernünftig geplant haben“, erklärt Halbig. Schwierig sei die Situation nicht zuletzt für den Einzelhandel, wenn es etwa um Mietzahlungen gehe. Vor allem da werde vielseitig Unterstützung gegeben.

Die Wohnungsbaupreise in Neuburg sind zuletzt stabil geblieben

Auch im Immobilienbereich erkennt der Banker noch keine auffälligen Folgen der Corona-Krise. Die Wohnungsbaupreise seien zuletzt stabil geblieben, gerade in Neuburg. Nach wie vor seien Sachwertanlagen gefragt, allerdings würden Kaufinteressenten einen genaueren Blick darauf richten, wo und in was sie investieren. „Ich denke, Qualität und hier eben auch die Lage der Immobilie werden bei einer Entscheidung einen höheren Stellenwert bekommen“, vermutet Werner Halbig.

Da Bayern nach wie vor ein Zuzugsland ist, werden in seinen Augen Immobilien weiter gebraucht. Deshalb zeigen sich auch die Grundstückspreise derzeit stabil. Aufgrund der Corona-Krise erwartet der VR-Chef momentan keine großen Ausschläge nach oben und unten. Dass sich die Preise, wie zuletzt, nicht nur nach oben entwickeln, „sondern jetzt mal innehalten und auf ein Niveau einpendeln, tu mal ganz gut“, findet der VR-Chef.

Im Moment eine Aussage darüber zu treffen, wie sich die Situation in den kommenden Monaten entwickeln werde, sei aus Sicht von Werner Halbig ohnehin reine Spekulation. Auch wenn manche Experten davon ausgehen, dass der Immobilienmarkt in der Region in einigen Monaten ein gänzlich anderer sein könnte als aktuell, hält sich der VR-Vorstand mit Vorhersagen dieser Art zurück. „Da spielen derart viele Faktoren mit hinein, dass sich selbst erfahrene Volkswirtschaftler schwertun, hier belastbare Prognosen aufzustellen.“

Beim Mieterverein in Ingolstadt wiederholt sich eine Frage sehr häufig

Von Investoren zu Mietern. Schon jetzt klingelt beim Mieterverein Ingolstadt häufig das Telefon, fast immer wird die gleiche Frage gestellt: „Was passiert, wenn ich meine Miete nicht mehr zahlen kann?“ Wer in Kurzarbeit ist, gar arbeitslos wird, der kommt schnell in die finanzielle Bredouille. Drei Monate lang ist es dann erlaubt, die Miete nicht zu zahlen. Doch bis spätestens im Sommer 2022 muss das Geld auf dem Konto des Vermieters sein. Braucht der allerdings das Geld, um die Immobilie zu finanzieren, tut sich im Gegenzug an anderer Stelle wieder ein finanzielles Loch auf. In letzter Konsequenz droht dann eine Zwangsversteigerung.

Gerhard Wagner ist Vorsitzender des Ingolstädter Mietervereins und sagt im Hinblick auf Corona, dass mit „massiven Umwälzungen in der Immobilienbranche“ zu rechnen sei. Wie massiv die sein werden, das hänge vor allem von der Dauer der Krise ab. Wagner geht aber davon aus, dass das Interesse an teuren Mietwohnungen und exklusiven Appartements erlahmen wird. Zum einen hatte sich das bereits seit dem Jahresende – noch vor Corona – abgezeichnet, die Nachfrage sei da schon merklich zurückgegangen. „Der Markt ist gesättigt“, sagt Wagner. Hinzu kommt, dass sich Mieter, die weniger Geld haben, kaum noch eine teure Wohnung leisten können oder wollen. Die Folge: „Der Druck auf den niedrigpreisigen Wohnungsmarkt kann sich verstärken“, sagt Wagner, diese Bereiche seien dann „sehr, sehr stark umkämpft“. Große Preissteigerungen bei den Mieten hält der Fachmann in naher Zukunft für unwahrscheinlich.

Nicht nur auf dem Mietmarkt in Ingolstadt wird die Krise Auswirkungen haben, glaubt Wagner. Auch für Bauherren, die in der jetzigen Krise mit neuen Gegebenheiten konfrontiert würden, die es so in den vergangenen Jahren nicht gegeben habe, könnte Corona Folgen haben: „Die Baubranche bietet aktuell wieder Verhandlungsspielraum“, glaubt jedenfalls Wagner.