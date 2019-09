vor 20 Min.

In Neuburg streikt das Internet

Seit Dienstagmittag streikt bei 1600 Vodafone-Kunden in Neuburg das Internet. Die Störung soll heute im Laufe des Tages behoben werden.

Von Claudia Stegmann

Seit Dienstagmittag heißt es bei vielen Haushalten in Neuburg ungewollt: Wir sind offline. Behörden, darunter die Polizei Neuburg und das Landratsamt, können keine Mails mehr verschicken, Privathaushalte warten vergeblich auf ihr Wlan-Signal und Telefonanrufe laufen ins Leere. Der Grund liegt bei Vodafone, die seit dem 3. September um 13.06 Uhr eine lokale Störung in ihrem Festnetz im Bereich Neuburg haben. Betroffen seien knapp 1600 Kunden, die vorübergehend nicht im Festnetz telefonieren und auch nicht im Internet surfen können, heißt es auf Nachfrage bei dem Unternehmen. Vom Netz vorübergehend abgeschnitten seien vorwiegend Privathaushalte, aber auch einzelne Geschäftskunden wie eine Krankenkasse, eine Lotto-Annahmestellen und ein Schuh-Fachgeschäft.

Laut Vodafone sei die Ursache ein Kabelschaden auf der Zufuhrtrasse zu einem lokalen Verteilerpunkt. Die Schadstelle befindet sich in der Innenstadt von Neuburg. Um den Schaden zu beheben, müssten Tiefbauarbeiten durchgeführt werden, was aufwendig sei und Zeit koste. Die Technik-Experten und Tiefbau-Spezialisten würden seit Dienstag mit Hochdruck daran arbeiten, den Kabelschaden zu reparieren. „Ziel ist es, diese Arbeiten heute im Laufe des Tages abzuschließen“, hieß es am Mittwoch.

Vodafone bittet die betroffenen Kunden noch um etwas Geduld und entschuldigt sich für die vorübergehenden Unannehmlichkeiten. „Uns ist bewusst, dass es hier nicht nur um die Reparatur eines zerstörten Kabelstrangs geht, sondern um Kunden, die klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Festnetz von Vodafone wünschen und benötigen. Wir setzen alles Menschenmögliche daran, dass die knapp 1600 betroffenen Kunden schnellstmöglich wieder das Internet und ihr Festnetz-Telefon in gewohnter Qualität nutzen können.“

