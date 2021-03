vor 34 Min.

In Neuburg wird es bald zwei neue Straßen geben

Plus Die beiden neuen Straßen in Neuburg entstehen im Baugebiet „Heckenweg“ in Neuburg-Ost. Eine wird nach Paula Schlier, die andere nach Johannes Burkhardt benannt.

Von Winfried Rein

Im künftigen Baugebiet „Heckenweg“ in Neuburg-Ost entstehen zwei neue Straßen. Sie sollen Paula-Schlier-Straße und Johannes-Burkhardt-Straße heißen. Das entschied die Mehrheit der Stadträte im Bauausschuss.

Die SPD wollte weibliche Namen für die beiden Straßen in Neuburg

Jede Fraktion hatte ihre Favoriten. Die SPD wollte weibliche Namen, „weil es davon nur vier im ganzen Neuburger Straßenverzeichnis gibt“, so Fraktionssprecher Ralph Bartoschek. Sein Vorschlag der Benennung nach Anni Basel (Hofkirchenadministratorin), Mizzi Witzku (Stadträtin) und Josy Meidinger ging nicht durch. Bei der Scherenschnittkünstlerin hatte die SPD übersehen, dass es bereits eine entsprechende Straße gibt. Die Freien Wähler hätten gern eine Dr. Richard-Keßler- und Matthias-Schieber-Straße. Das finden auch die Stadtratskollegen gut, doch für die beiden Ehrenbürger sucht man mehr zentrale Örtlichkeiten. Letztlich setzte sich mit 9:4 und 8:5 Stimmen der Vorschlag der CSU-Fraktion durch.

Kaplan Johannes Burkhardt hatte sich der Hitler-Diktatur widersetzt

Paula Schlier (1899-1977) sei eine in Neuburg geborene Schriftstellerin gewesen, die in ihren Werken mutig Stellung gegen die Nationalsozialisten bezogen habe, so Kulturreferentin Gabriele Kaps. Auch Johannes Burkhardt, in den 30er Jahren Kaplan in Hl. Geist, habe kritisch gegen die Hitler-Diktatur und ihre Gewalt gepredigt. Die Machtinhaber brachten ihn ins Konzentrationslager Dachau. Die Ehrung des mutigen Kaplans ist vor allem ein Anliegen von Ehrenbürger Anton Sprenzel.

