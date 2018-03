vor 42 Min.

In Rekordzeit zum Hochwasserschutz

Am Samstag wurde der mobile Hochwasserschutz am Donaukai, auf dem Bild am Fuße des Renaissanceschlosses, sowie am unteren Brandl in einer internen Rekordzeit binnen dreieinhalb Stunden aufgebaut.

150 Ehrenamtliche zeigten, dass auf sie Verlass ist, wenn’s Ernst wird. Was auch ein Zweck der Übung ist

Von Xaver Habermeier

„Auf geht‘s, pack mer‘s an“. Der Aufruf von THW-Zugführer Christoph Schiele am Samstag war für rund 150 Einsatzkräfte das Kommando, um den mobilen Hochwasserschutz am Donaukai auf- und später wieder abzubauen. Mit einem koordinierten Zusammenspiel galt es dabei auf einer Gesamtlänge von über 800 Meter die mobile Schutzwand mit 200 Stützen, 2000 Aluminiumbalken und 1800 Schrauben zunächst zu montieren. Nach dreieinhalb Stunden kam Schiele regelrecht ins Schwärmen. „Damit sind wir 60 Minuten schneller als noch vor ein paar Jahren.“

Hochwasser stellt immer öfter eine ernstzunehmende Bedrohung dar. Deshalb muss im Falle des Falles beim Aufbau des mobilen Hochwasserschutzes jeder Handgriff sitzen. Wie Schiele erklärt, gelte dabei neben der guten Zusammenarbeit der Organisationen vor allem auch der Aspekt der Vollzähligkeit. Regelmäßig alle drei bis vier Jahre wird deshalb der Schutzwall montiert, um im Ernstfall gerüstet zu sein. Das gelang den Ehrenamtlichen des Technischen Hilfswerks Neuburg und weiteren Ortsverbänden, den Feuerwehren aus der Stadt und den Ortsteilen, Vertretern vom Katastrophenschutz und des BRK dieses Mal in einer „internen Rekordzeit“, wie Schiele betonte. Denn einen konkreten Zeitansatz gibt es dafür keinen.

Geplant wurde die Übung schon lange im Voraus von der Stadt und den teilnehmenden Gruppen. Die Aktion startete am Samstag in aller Frühe mit den Vorarbeiten. Es wurden Straßen gesperrt und die mobilen Wasserschutzwände vom Lager in der Kläranlage an die Donau transportiert. Wie im Ernstfall wurden die Aluelemente am unteren Brandl, am Donaukai von der Brücke bis hinunter zum Bootshaus sowie auf der Leopoldineninsel mit Hilfe von Maschinen verteilt und schließlich per Handarbeit errichtet.

Neben einem schnellen Aufbau der Schutzwand erfüllt die Übung eine weitere wichtige Aufgabe. Bei der Montage werden die Schutzmauern auf Mängel kontrolliert. Es wurde überprüft, ob die Schrauben noch passen oder Teile ausgebessert werden müssen. Abgenommen wurde der Aufbau von der Stadt Neuburg, allen voran von Carmen Niggemeyer und Thomas Stemmer. „Sieht sehr gut aus“, lobte Niggemeyer das koordinierte Zusammenspiel der unterschiedlichsten Fachkräfte bei dieser Großübung. Im Ernstfall, so die Amtsleiterin, stehe sogar mehr Zeit zur Verfügung, denn es werde ja ab einem gewissen Pegel alarmiert. Auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der erst seit wenigen Tagen von der Reha zurück ist, ließ es sich nicht nehmen, mit Gehhilfen am Kai den Helfern Lob auszusprechen. „Kompliment, gut gemacht“, sagte er vor all den vielen Ehrenamtlichen, die Hand in Hand gearbeitet haben.

Neben dem OB standen Führungskräfte aus Feuerwehren und dem Katastrophenschutz. Männer und Frauen, die das Hochwasserszenario vor 19 Jahren miterlebt hatten. Doch seit dem verheerenden Pfingsthochwasser im Mai 1999 wurden durch die Stadt und dem Freistaat Bayern über die Jahre hinweg 22 Millionen Euro in einen Stauraumkanal, Deichanlagen, Pumpwerke und den mobilen Hochwasserschutz investiert. Der wurde am Samstag nach Begutachtung und Fotoaufnahmen wieder abgebaut und die Teile neu sortiert, um einen gezielten Zugriff im Ernstfall zu gewährleisten.

Mit vor Ort waren zwei Mitarbeiter vom Bauhof und die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UGÖEL). Zu den weiteren Mithelfern zählten die Freiwilligen vom Mobilen Küchenzug des BRK. „Ohne Mampf kein Kampf“, sagte Bernhard Pfahler. Noch einen Übungszweck stellte der Öffentlichkeitsansprechpartner des THW, Kay Blickhan, abschließend heraus: „Bei so einer Übung sieht man, wie toll das THW arbeitet. Man hört auch den guten Umgangston, der bei uns herrscht.“ Wer möchte, kann sich der Ortsgruppe des THW anschließen. „Die nächste Grundausbildung startet am 12.April“, wirbt Blickhan in eigener Sache.