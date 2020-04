06:00 Uhr

In Rennertshofen geht ein Stück Geschichte

Plus Die ehemalige Rennertshofener Molkerei wird abgerissen. Doch nicht alles verschwindet. Welche Nutzung für die alten Mauern und schönen Grundstücke vorgesehen ist.

Von Von Michael Geyer

Ein bisschen erinnert die Szenerie an ein Bild aus einem Katastrophenfilm: In Schutzanzügen und Atemmasken lassen sich drei Arbeiter auf einem Hubgerüst bis an die Dachkante heben, steigen aufs Dach, ziehen ihre Akkuschrauber und lösen die Schrauben der Dachplatten. Weil diese asbesthaltig sind, müssen sie in dichte Folienpakete verpackt und als Sondermüll entsorgt werden. Erst wenn diese Arbeit erledigt ist, kann der Bagger anrücken. Mit dem folgenden Teilabriss der ehemaligen Molkerei in der Trugenhofener Straße endet dann ein Stück Rennertshofener Firmen- und Industriegeschichte.

