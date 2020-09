vor 50 Min.

In Rennertshofen wächst die Vorfreude auf die neue Schule

Plus Im Neubau der Rennertshofener Schule werden die Fenster montiert und die Haustechnik installiert. Der Einzug ist für kommenden Sommer geplant. Was bis dahin noch erledigt werden muss.

Von Manfred Dittenhofer

Beim Anblick der zahllosen Kabelstränge bekommt man Respekt vor den Elektrikern, die diesen Salat entwirren und anschließen müssen. Aber natürlich ist jedes Kabel gekennzeichnet. Und eine Sorte davon ist schon von weitem zu erkennen: Die orangenen Kabel werden die EDV-Verbindungen herstellen. Davon hat es reichlich in dem neuen Schulgebäude, in das die Kinder der Rennertshofener Grundschule zum Schuljahr 2021/2022 einziehen werden. Wenn alles klappt. Denn Corona hat die Baustelle um einige Wochen in Verzug gebracht. Aber noch sei das alles kein Problem, so der Leiter des Bauamtes der Marktgemeinde, Jörg Stachel.

So läuft der Schulbau in Rennertshofen

Wer jetzt an dem Neubau vorbeikommt, erlebt den Einbau der Fenster. Ein deutliches Zeichen dafür, dass es vorangeht. Im Inneren fallen vor allem die Kabelstränge an den Decken und entlang der noch halboffenen Trockenbauwände auf. Die Betonwände des Gebäudes sind bereits einmal gespachtelt. Sobald die Haustechnik installiert ist und die Erdgasheizung läuft, werden die Wände noch einmal feingespachtelt und dann weiß getüncht. Die Kabelstränge verschwinden dann hinter den abgehängten Deckenverkleidungen und in den Trockenbauwänden, die die Klassen- und Gruppenräume voneinander trennen. Beinahe jedes Klassenzimmer wird durch einen Gruppenarbeitsraum ergänzt. Im Obergeschoss ist der Flur so großzügig bemessen, dass er auch als Lernlandschaft genutzt werden kann. Mehr Interaktion, mehr Bewegung und Eigeninitiative – in diese Richtung gehen die neuen Lernkonzepte, nach deren Richtlinien das Gebäude geplant wurde. Auch die EDV-Ausstattung wird keine Wünsche offenlassen. Dafür werden nicht nur im Gebäude viele Kilometer Datenleitungen verlegt. Selbst im Freien, auf dem Pausenhof, wird mit der Installation von Datendosen die Möglichkeit für eine Digitalverbindung geschaffen.

Der Eingangsbereich und die Aula des Neubaus der Grundschule in der Marktgemeinde Rennertshofen sind großzügig bemessen. Bild: Manfred Dittenhofer

Dank der Möglichkeit, im Erdgeschoss die Falt-Schiebe-Wand zwischen dem Mehrzweckraum und der Aula entfernen zu können, entsteht ein großes Areal für Veranstaltungen mit bis zu 199 Personen. Geheizt wird das Gebäude mit Erdgas und über eine Fußbodenheizung. Der Heizkessel ist so dimensioniert, dass er auch die neu geplante Turnhalle mitversorgen kann. Für allzeit frische Luft sorgt eine zentrale Lüftungsanlage, die mit Hilfe eines Wärmetauschers im Winter die kalte Luft von außen mit der wärmeren Luft aus dem Innern vorwärmt.

Nur ein kleiner Teil der Schule ist unterkellert. Dort befindet sich neben den Räumen für die Reinigungskräfte und deren Ausrüstung sowie dem Refugium des Hausmeisters und der Haustechnik auch der Raum für den Brennofen für Töpferarbeiten. In der betonierten Außenwand im Keller fällt ein Stück Ziegelmauer auf. Dort wird ein unterirdischer Gang das Schulhaus mit der neuen Turnhalle verbinden, die einen Steinwurf nördlich des Schulgebäudes errichtet wird.

Jörg Stachel leitet das Bauamt der Marktgemeinde. Bild: Manfred Dittenhofer

Umzug ins neue Schulhaus im Sommer 2021 geplant

Idealerweise findet der Umzug in den Sommerferien 2021 statt, so dass die Lehrer und Schüler das neue Schuljahr bereits im neuen Gebäude beginnen können. Große Verzögerungen dürfe es aber nicht mehr geben, so Jörg Stachel. Der momentane Verzug von einigen Wochen sei den Lieferengpässen bei Baumaterialien während des Lockdowns geschuldet, so der Bauamtsleiter. Das alte Schulgebäude bleibt selbst nach dem Umzug erst mal stehen, denn es ist baulich und technisch mit der alten Turnhalle verbunden, die noch einige Jahre weiter genutzt wird. Und dann wird direkt neben dem alten Schulgebäude auch noch der Erweiterungsbau für die Kinderkrippe errichtet.

Gerade erst fand der feierliche erste Spatenstich dazu statt. Jörg Stachel erklärt den Zeitplan: Die Krippe soll bis Weihnachten 2021 fertig sein. Die Schule soll bereits im September 2021 bezogen werden. Noch im Herbst 2021 wird mit dem Bau der neuen Turnhalle begonnen. 2023, so der Plan, werden das alte Schulgebäude und die alte Turnhalle abgerissen. „Erst dann ist die endgültige Gestaltung der Außenanlage möglich. Bis dahin bleibt der momentane Pausenhof für die Kinder erhalten.“

