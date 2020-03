vor 17 Min.

In Rohrenfels eröffnet eine Pizzeria in der ehemaligen Bäckerei

Rohrenfels bekommt bald eine neue Gastronomie. In der ehemaligen Bäckerei in der Hauptstraße eröffnet eine Pizzeria.

Plus Wegen der Corona-Virus-Krise tagt das Gremium im Sportheim in Rohrenfels. Was der Gemeinderat sonst noch entschieden hat.

Von Manfred Dittenhofer

Statt wie sonst in der Verwaltungsgemeinschaft traf sich der Gemeinderat Rohrenfels am Donnerstag im Sportheim in Rohrenfels. Dort konnten die in Zeiten der Ausgangsbeschränkung benötigten Mindestabstände zwischen den einzelnen Räten eingehalten werden.

Das Gremium bekam einen Antrag auf Umwidmung einer Bäckerei in Rohrenfels zu einer Pizzeria auf den Tisch. Da die Stellplatzvorgabe der Gemeinde eingehalten wird, war der Beschluss schnell gefasst. In der Hauptstraße in Rohrenfels kann nun ein italienisches Restaurant einziehen. Die Erschließung dort ist bereits gesichert und die Nachbarn haben dem Vorhaben auch schon zugestimmt. In Rohrenfels stimmte das Gremium dem Bau von zwei Mehrfamilienhäusern zu Grundsätzlich stimmte der Gemeinderat auch dem Bau von zwei Häusern mit je vier Wohneinheiten im Kahlhofweg in Wagenhofen zu. Der Antrag war schon einmal dem Gremium vorgelegt worden. Damals allerdings reichte der Gemeinde die Anzahl der Stellplätze nicht aus. Nun legte der Antragsteller nach. Seine Planung enthält 16 Parkplätze. Damit ist diese Forderung der Verwaltung erfüllt. Nun muss noch die Entwässerung der Häuser geklärt werden und auch die Nachbarn müssen dem Vorhaben noch zustimmen. Dann steht dem Bau nichts mehr im Weg. Damit nicht jeder Antrag einzeln durch den Gemeinderat muss, beschloss das Gremium am Donnerstag, dass die Verwaltung krisenbedingte Steuerstundungen und Kürzungen befristet auf drei Monate genehmigen kann. Außerdem können die Gewerbesteuervorauszahlungen verringert werden, wenn klar ist, dass die Einnahmen zurückgehen. Rohrenfels: Gesamthaushalt hat ein Volumen von knapp 5,5 Millionen Euro Die Verwaltung legte dem Gemeinderat die Jahresrechnung für 2019 vor. Der Gesamthaushalt hatte demnach ein Gesamtvolumen von knapp 5,6 Millionen Euro. Knapp 2,7 Millionen Euro davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt, der Rest auf den Vermögenshaushalt. Laut Abschluss hat sich eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 240.000 Euro ergeben. Der Schuldenstand der Gemeinde betrug zum 31. Dezember 2019 rund zwei Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1277 Euro entspricht. Die Verschuldung ist hauptsächlich den Grundstückskäufen 2016 und dem Neubau des Bauhofs geschuldet. In der Neuburger Straße in Wagenhofen kann ein Schuppen entstehen, der zwar außerhalb der offiziellen Baugrenzen des Bebauungsplanes „Am Büchl“ liegt, vom Gemeinderat am Donnerstag aber genehmigt wurde. Laut Planung wird das Gebäude sieben Meter lang, vier Meter breit und knappe zweieinhalb Meter hoch.

