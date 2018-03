vor 50 Min.

In Rohrenfels geht eine Ära zu Ende

Matthias Artner leitet nun die Geschicke des Musikvereins. Er folgt damit Herbert Heckl nach. Wer sonst noch gewählt wurde.

Von Georg Wurm

Mit Spannung wurden bei der Jahresversammlung des Musikvereins Rohrenfels die Neuwahlen zur Vereinsführung erwartet. Denn der bisherige Vorsitzende, Herbert Heckl trat nicht mehr zur Wiederwahl an. 38 Jahre lang hat er den Verein erfolgreich geführt.

Zuvor jedoch legte er vor der Versammlung einen letzten Rechenschaftsbericht ab. 20 aktive Mitglieder bilden den Klangkörper des Musikvereines. Darüber hinaus sind derzeit sechs Jugendliche und drei Erwachsene an verschiedenen Instrumenten in Ausbildung. Neue Aspiranten für die Musik gewinne man bei dem mittlerweile gut angenommen Weißwurst-Frühschoppen mit musikalischer Begleitung durch die Kapelle im Garten des Musikheimes, sagte Heckl. Dieser Frühschoppen wird als Schnuppertag für Musikinteressierte genutzt. Besondere Erwähnung fand in Heckls Bericht auch das 90-jährige Gründungsfest des Vereines im abgelaufenen Jahr 2017. Das Fest ging über zwei Tage und forderte alle Kräfte des Vereines. Deshalb bedankte sich Heckl auch besonders für die erbrachten Leistungen.

Artner wurde ohne Gegenstimmen gewählt

Der erste Dirigent Peter Böhm schloss sich in seinem Bericht den Dankesworten an. Er wies auch darauf hin, dass die Aktiven im eben zu Ende gegangenem Jahr 40 Auftritte bestritten haben, was mindestens genauso viele Proben erfordert habe. Sein persönlicher Höhepunkt bei der 90-Jahr-Feier war die Aufführung der Pöhammer Musikantenmesse, die von den Rohrenfelser Musikern in beeindruckender Weise vorgetragen worden sei. Sorgen bereite Böhm, dass es immer schwieriger wird, Auftritte für das Gesamtensemble zu bekommen. Der Trend gehe eindeutig zu kleineren Besetzungen. Allerdings sei es sein inniger Wunsch, dass die Jungmusikanten schnellstmöglich an den großen Proben teilnehmen können.

Nach dem Bericht des Kassiers und des Kassenprüfers fand die Wahl statt. Herbert Heckl erklärte der Versammlung, dass sein Wunschkandidat als Nachfolger im Amt des Vorsitzenden Matthias Artner sei – und schlug ihn als Kandidaten vor. So wurde Matthias Artner ohne Gegenstimme in das Amt gewählt. Bei der Wahl des Stellvertreters kam es zu einem „Bruderduell“ zwischen Peter und Roland Heckl. Beide wurden von den Mitgliedern zur Wahl vorgeschlagen, nachdem der bisherige Stellvertreter Albert Paula sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Roland Heckl entschied letztlich die Wahl für sich.

Nach den Wahlgängen bot sich für die Mitglieder noch die Möglichkeit zur Aussprache. Sie konnten Wünsche an den neuen Vorstand richten. Matthias Artner stellte einen Vereinsausflug im Sommer in Aussicht, um sich damit seitens des Vereines bei den Beteiligten des Gründungsfestes zu bedanken.