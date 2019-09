00:32 Uhr

In Stepperg soll es auch weiterhin blühen

Der Gartenbauverein hat sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Warum sich auch Bürgermeister Georg Hirschbeck wünscht, dass der „Verschönerungsverein“ in den nächsten 50 Jahren für das Gemeinwohl tätig ist

Von Michael Geyer

Die Mitglieder des Vereins für Gartenbau und Landschaftspflege in Stepperg sind zwar älter geworden, das Feiern aber haben sie nicht verlernt, wie sie beim 50. Gründungsjubiläum am Sonntag bewiesen. Mit Blasmusik ließen sie sich beim Festzug von der Marktkapelle Rennertshofen begleiten. Mit dabei waren auch die Freiwillige Feuerwehr und die Soldatenkameradschaft mit ihren Fahnen. Beim Festgottesdienst dankte Pfarrer Georg Guggemos den Gartlern, dass sie an der Schöpfung Gottes für die Schönheit Steppergs mitarbeiten.

Bei der Feier im Stepperger Pfarrgarten konnte Vorsitzende Berta Zech etliche Gründungsmitglieder noch persönlich begrüßen und ehrte ganz besonders die Mitglieder, die sich große Verdienste um den Verein erworben haben: allen voran den Gründungsvorsitzenden Karl Bohatsch, den Ehrenvorsitzenden Josef Sillet und den langjährigen Gerätewart Josef Eibl. Auf der Ehrungsliste stand auch das einzige weibliche Gründungsmitglied Marianne Pfadenhauer. Sie konnte allerdings nicht bei der Feier dabei sein.

In den vergangenen Jahren habe der Verein viel bewegt, wie man heute immer noch am schmucken Ortsbild sehen könne, sagte Berta Zech, dankte den Mitgliedern für ihre ehrenamtliche Tätigkeit und bat auch weiterhin um deren Unterstützung, damit der Verein im Ortsbild von Stepperg sichtbar bleibe. Eine große Ausstellung im Pfarrstadl erinnerte mit Bildern und den Festgewändern der Gartenbaumitglieder an die 50-jährige Vereinsgeschichte.

Eigentlich gäbe es schon seit dem Jahr 1900 einen Gartenbauverein in Stepperg. Dies wusste Johanna Huber, die stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes, aus der alten Bezirkvereinschronik zu berichten. Doch in den Wirren von zwei Weltkriegen wurde die Vereinstätigkeit unterbrochen und der Verein aufgelöst. Huber lobte den Stepperger „Verschönerungsverein“ für seine Arbeit in den öffentlichen Anlagen. Sie verbessere die Lebensqualität in der Gemeinde, stärke das Wir-Gefühl und das Heimatbewusstsein. Der Verein mache auf eine heimatverbundene Lebensweise aufmerksam und setze sich dafür ein, dass mit der Natur rücksichtsvoll umgegangen werde. Huber wünschte den Steppergern weiterhin ein aktives Vereinsleben mit Menschen, die Zeit und Energie aufbringen und sich für eine lebenswerte Heimat einzusetzen.

Das hob auch Bürgermeister Georg Hirschbeck hervor, der sich für das ehrenamtliche Wirken der Gartler bedankte. Die Arbeit an den liebevoll gepflegten Rabatten, idyllischen Plätzen und gepflegten Grünflächen könne von der Kommune in diesem Maße gar nicht geleistet werden. Er sah in der Nachwuchswerbung die größte Herausforderung für den Verein und machte auf ein paar Möglichkeiten aufmerksam: Gerade der momentane Trend zu Bio und Grün rücke den jüngeren Menschen die Gestaltung von Grünflächen ins Bewusstsein. Junge Häuslebauer könnten vom Wissen und Können des Gartenbauvereins ebenso profitieren, ihre Kinder könnten dort den Umgang mit Pflanzen, Gemüse und Obst erleben und erlernen. „Ich versichere ihnen, dass Sie jede Unterstützung seitens der Gemeinde erhalten werden. Machen Sie so weiter, dass Stepperg auch künftig grünt und blüht!“, ermunterte der Bürgermeister die Gartler.

