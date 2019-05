00:32 Uhr

In der Burgheimer Kapelle stimmt der Ton

Der Vorsitzende und die Dirigentin loben die gute Atmosphäre in der Marktmusikkapelle

Von Thomas Bauch

Seit knapp einem Jahr ist der neue Vorstand der Marktmusikkapelle Burgheim aktiv und hat sich mittlerweile gut organisiert. Wie Vorsitzender Fredi Martin auf der jüngsten Mitgliederversammlung sagte, sei er selbst für die Repräsentation der Musiker, für die Terminplanung sowie als Moderator bei Veranstaltungen, wie zuletzt beim Frühlingskonzert, zuständig. Der Zweite im Bunde ist Bernd Schuster, der sich um alle internen Angelegenheiten des Vereins kümmert. Warum er bei seinen Kollegen auch gerne mal als „Vergnügungsvorstand“ tituliert wird, liegt wohl daran, dass er die Musiker an Probenwochenenden und bei anderen Gelegenheiten kulinarisch bestens versorgt – oder wie Bernd Schuster zu sagen pflegt: „Ohne Mampf kein Kampf.“ Die Dritte im „Vorstandsboot“ ist Monika Frank, die für die Ausbildung der Jungmusikanten verantwortlich ist.

Damit in einem Verein ein Rädchen ins andere greift, bedarf es aber nicht nur einer starken Führung, sondern auch vieler anderer fleißiger Mitglieder. Und so nutzte Fredi Martin die Gelegenheit, zahlreichen Vorstandskollegen und Helfern Danke zu sagen – wie etwa Antonia Häckl, die die sich mit viel Geschick um Blumenarrangements und Bühnendekoration kümmert, Tanja Pototzky, die für die Vereinskleidung der Damen zuständig ist, die Brüder Stefan und Thomas Blei, die mit ihrer Technik immer für den richtigen Ton sorgen oder das Urgestein der Marktmusikkapelle, Jörg Schuster, der für jede Arbeit zu haben sei und seinen hohen Erfahrungsschatz als ehemaliger Vorsitzender immer mit einbringe.

Das Schöne sei jedoch, so Fredi Martin, dass sich noch viele andere um das Wohl des Vereins kümmern würden, auch wenn sie keinen Sitz im Ausschuss hätten. Und dass es Spaß mache, ein Teil des Ganzen zu sein, liege daran, dass die Chemie im Verein einfach stimme. Dies sei zu einem großen Teil den beiden Dirigenten Stefan Blei und Silke von der Grün zuzuschreiben. Stefan Blei leitet seit Kurzem die Jugendkapelle und hat wieder 18 Jugendliche um sich geschart, von denen vier auch bereits in der Stammkapelle eingesetzt werden. Zwei neue Jugendliche seien zu den letzten Proben hinzugekommen und die Register seien sehr gut besetzt. Nur beim tiefen Blech fehle noch der Nachwuchs.

Dirigentin Silke von der Grün lobte ebenfalls die gute Atmosphäre im Team. „Es ist schön, dass sich jeder wohlfühlt und alle am gleichen Strang ziehen.“ Ein besonderes Lob hatte die Dirigentin für die Jugendkapelle und die musikalische Früherziehung. Hier werden pro Jahr etwa 650 Stunden in die Ausbildung investiert und wer sich davon überzeugen möchte, ist zum Vorspielnachmittag am kommenden Sonntag, 19. Mai, in die alte Turnhalle eingeladen.

Der Verein hat gegenwärtig 253 Mitglieder, wobei 64 aktive Musiker in der Stamm- und Jugendkapelle spielen und 80 Kinder die musikalische Frühförderung besuchen. Mit 72 Proben und 53 Auftritten sind die beiden Kapellen gut ausgelastet.

Zuletzt wurden Rosemarie Schneid und Heinz Krampl als passive Mitglieder für 25 Jahre Vereinstreue geehrt. Wie bei den Jahresversammlungen üblich, wurde die Veranstaltung von einem kleinen Ensemble der Marktmusikkapelle musikalisch unterhalten. Auf Vorschlag der Vorstandsmitglieder wurden die Bühnenplakate unter den Anwesenden versteigert.

