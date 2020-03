09:20 Uhr

In der Klopapier-Not auf einen Betrüger hereingefallen

Die Not war offenbar sehr groß und so bestellte eine Frau aus Beilngries (Kreis Eichstätt) Klopapier im Internet. Doch die Lieferung kam nie bei ihr an.

Der allgemeine Klopapiernotstand lässt offenbar auch Betrüger erfinderisch werden. Das musste jetzt eine 65-jährige Frau aus Beilngries schmerzlich erfahren. Sie hatte sich laut Polizei im Internet Toilettenpapier bestellt auch auch bereits 25 Euro überwiesen.

Das bestellte Klopapier wurde nie geliefert

Doch die Ware wurde nie geliefert und das Verkäuferkonto wurde gelöscht. Die Frau erstattete daraufhin Anzeige. "Ob die 65-Jährige in der Zwischenzeit anderweitig an das derzeit 'heiß begehrte' Toilettenpapier kam war nicht bekannt", heißt es im Polizeibericht. (nr)