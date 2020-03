In der Neuburger Parkhalle geht’s um die Gesundheit

Plus Zum 15. Mal fand in diesem Jahr in Neuburg die Gesundheitsmesse "Gesund und Aktiv" statt. Corona spielte dabei keine Rolle.

Das Wort „Corona“ wollte in der Parkhalle am Wochenende niemand in den Mund nehmen. Schließlich geht es bei der Gesundheitsmesse nicht um kranke Menschen, sondern um gesunde und darum, wie sie auch weiterhin gesund bleiben und noch aktiver werden. Das Wort „Virus“ aber entschlüpfte dann doch am Samstag Moderator Bernhard Mahler. Allerdings im Zusammenhang mit dem Golfsport, der für so manchen Akteur wie ein Virus sei. „Wir nennen es lieber Faszination Golf“, korrigierte Korbinian Kofler, Geschäftsführer beim Wittelsbacher Golfclub, seinen Schüler, der auch einmal den Abschlag probieren durfte.

Auftakt mit den Fun Group Kids des TSV Neuburg.

Das Schaugolfen war in Neuburg eines der vielen Showprogramme

Das Schaugolfen war nur eines der vielen Showprogramme auf der „Gesund und Aktiv“. Zu Beginn waren die Fun Group Kids des TSV Neuburg aufgetreten. Am Samstagnachmittag folgten Jumping, Fitness, Bauchtanz und Yoga. Aber nicht nur ein umfangreiches Sportprogramm war geboten. Die Besucher konnten sich bei der Modenschau über die neueste Freizeit- und Frühjahrsmode informieren. Sie wurde dieses Mal organisiert von Moser Männermode, Damenmode „anziehend“ und dem Haarstudio FeBo. Neu im Programm waren Fachvorträge, bei denen das Publikum Informationen zu Hochsensibilität genauso erhielt wie über Physiotherapie oder über High-Tech-Frischekosmetik.

Sei kein Frosch, treibe Sport. Wie das Fitnessstudio zeigte, ist für Bewegung auf kleinstem Raum Platz.

Auf der "Gesund und Aktiv" waren in Neuburg 30 Aussteller beteiligt

Pünktlich um 14 Uhr hatte Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl die Gesundheitsmesse eröffnet. 30 Aussteller konnte er begrüßen. Davon, wie er weiter ausführte, waren dreizehn neu dabei.

Alles drehte sich um gesunde Ernährung, um Gesundheit und Wellness, um Sport und Bewegung. Reinhard Brandl freute sich auf einen sehr aktiven Messerundgang und wünschte den Besuchern, dass sie das bleiben, was die Messe als Überschrift führt, nämlich gesund und aktiv. Apropos Ernährung: Die fleißigen Bienen sorgten für so manchen kulinarischen Genuss mit ihren hausgemachten Kuchen.

"Gesund und aktiv" ist die traditionsreichste Veranstaltung des Neuburger Stadtmarketings

Zum 15. Mal fand dieses Jahr die Messe in der Parkhalle statt und ist damit die älteste und traditionsreichste Veranstaltung, die das Neuburger Stadtmarketing aus der Taufe gehoben hat. Dessen neuer Chef, Citymanager Michael Regnet, konnte sich gleich einmal ein Bild machen von der Resonanz, die die Messe bei den Besuchern hinterlässt. Sein erstes Fazit am Sonntag fiel durchweg positiv aus: „Wir haben in etwa die Besucherzahlen wie vor zwei Jahren.“ Die „Gesund und Aktiv“ findet alle zwei Jahre statt und heuer ganz ohne Parkplatz vor der Tür. Zumindest am Samstag, denn werktags gilt auf der Grünauer Straße absolutes Halteverbot. Die Veranstalter hatten einen Buspendelverkehr zwischen dem Volksfestplatz und der Parkhalle eingerichtet, der laut Regnet gut angenommen wurde. Ihn habe kein negatives Feedback erreicht. Und auch die Veranstalter hätten sich zufrieden mit der Messe gezeigt. Die Fachvorträge müssten noch etwas mehr in den Fokus der Besucher gerückt werden, ansonsten laufe die Messe sehr gut. Und auch der Zwei-Jahres-Rhythmus habe sich gut bewährt, so Regnet weiter: „Unsere Aussteller sind sehr aktiv und haben viele Mitmach-Aktionen – von der Slackline zum Balancieren bis zum heißen Draht, bei dem man eine ruhige Hand ausprobieren konnte.“ Am Stand der Klinik Sankt Elisabeth zum Beispiel konnte man an Trainingspuppen Wiederbelebungsmaßnahmen üben.

Abschlag beim Wittelsbacher Golfclub mit Geschäftsführer Korbinian Kofler.

Von Anfang an eine große Stütze für den Veranstalter sei die Familie Heindl, bei der sich Gmehling gesondert bedankte. Mit der Messe starteten auch die Aktionswochen in Neuburg, die bis zum 19. April einen ganzen Katalog an Aktivitäten anbieten. Beispiel gefällig? Vom Konzert, wie den Swingin’ Ladies + 2 bis hin zu Entspannungstagen für Eltern von Kindern „aller Art“ ist einiges geboten in den Aktionswochen. Ob Knospenpirsch, rückenschonende Herz-Kreislauf-Stunden oder das Singen von Volksliedern. Ob Bewegungsmuffel oder Sportlerherz, im Grunde ist in diesen Wochen für jeden etwas dabei. Mehr Information zu den Neuburger Aktionswochen gibt es im Internet auf www.stadtmarketing-neuburg.de und in einer umfangreichen Broschüre, die im Bücherturm und bei der Touristinfo in Neuburg ausliegt.

