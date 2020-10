19.10.2020

In diesen Straßen herrscht in Ingolstadt die Maskenpflicht

Die Infektionszahlen sind in der gesamten Region übers Wochenende deutlich angestiegen. In Ingolstadt gilt in Teilen der Innenstadt eine Maskenpflicht.

Von Luzia Grasser

Mittlerweile ist die gesamte Region 10 rot oder gelb eingefärbt auf der Landkarte. Seit diesem Wochenende gibt es keinen Landkreis mehr in der Region, der nicht zumindest den kritischen Warnwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten hätte. In Eichstätt war die Ampel zuletzt auf Gelb gesprungen, und zwar am vergangenen Sonntag. Mittlerweile liegt der Inzidenzwert hier bei 38,38 (Stand Montagnachmittag). In den übrigen Landkreisen und in Ingolstadt hat der Wert inzwischen die 50er-Marke überschritten. Hier steht die Ampel auf Rot. Das hat Konsequenzen für das Leben in der Stadt.

Rund um Rathausplatz und Ingolstädter Fußgängerzone gilt eine Maskenpflicht

Neuburg-Schrobenhausen hatte bereits in der vergangenen Woche den Grenzwert überschritten, am Montag sind dann Pfaffenhofen und Ingolstadt nachgezogen. Im Kreis Pfaffenhofen sind in der vergangenen Woche 56,93 Corona-Infektionen – gerechnet auf 100.000 Einwohner – gemeldet worden, in Ingolstadt waren es 55,32.

Bereits seit Samstag gelten in Ingolstadt strengere Corona-Regeln – vorerst bis zum 28. Oktober. Insbesondere gilt jetzt in bestimmten Arealen in der Ingolstädter Innenstadt auch draußen eine Maskenpflicht, und zwar zwischen 7 und 24 Uhr. Betroffen sind die Süd-Nordachse mit Donaustraße – Rathausplatz – Harderstraße bis hoch zum Volksfestplatz sowie die West-Ost-Achse mit der gesamten Fußgängerzone, beginnend beim Kreuztor über die Theresien- und Ludwigstraße bis zum Paradeplatz. Zusätzlich gilt die Maskenpflicht in der Dollstraße und in der Milchstraße.

Die Ingolstädter Polizei kontrolliert, ob die Maskenpflicht befolgt wird

Bereits am Samstag, dem ersten Tag der Maskenpflicht, hat die Polizei kontrolliert, ob die Menschen in der Fußgängerzone und den angrenzenden Straßen die neue Vorschrift bereits befolgen und Masken tragen. Anfangs hätten einige noch überhaupt nicht gewusst, dass es in Ingolstadt eine Maskenpflicht auch im Freien gibt, hat Stefan Wallner, Mitarbeiter im Sachbereich Einsatz bei der Ingolstädter Polizei, beobachtet. Denn entsprechende Schilder sind erst am Montag aufgestellt worden. Gerade Besucher von außerhalb mussten erst darauf hingewiesen werden. „Wir haben mit Fingerspitzengefühl kontrolliert“, sagt Wallner. Niemand habe böswillig eine Maske verweigert, „Ausfälle, die man befürchten könnte, gab es nicht“.

Verstöße gegen die Maskenpflicht werden künftig mit 250 Euro geahndet

Noch haben die Beamten niemanden zur Kasse gebeten, wenn er ohne Maske unterwegs war. Doch das wird sich bald ändern: Verstöße gegen die Maskenpflicht werden künftig mit 250 Euro geahndet.

In den roten Bereichen gilt in Ingolstadt eine Maskenpflicht. Bild: Stadt Ingolstadt

Nicht nur in der Ingolstädter Fußgängerzone, auch im Westpark und im Ingolstadt Village müssen Besucher eine Maske tragen. Hier kontrollieren allerdings Security-Mitarbeiter bereits am Eingang, ob jeder coronakonform unterwegs ist.

